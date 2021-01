Chiara Ferragni aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez, ha superato il settimo mese di gravidanza e il pancino comincia a essere davvero evidente. La nascita è prevista tra febbraio e marzo, dunque poco prima del terzo compleanno di Leone, e la futura mamma ha già dichiarato più volte di non vedere l'ora di provare ancora la magica esperienza del parto. Sui social documenta ogni dettaglio della dolce attesa, dal cambiamento delle sue forme alle visite mediche, a prova del fatto che vuole condividere con i followers ogni tipo di soddisfazione. Ieri ha fatto una ecografia in 4D e non ci ha pensato su due volte a immortalare lo schermo su cui è apparsa un'immagine nitida della bimba che porta in grembo.

L'ecografia in 4D di Chiara Ferragni

Dopo essere finita spesso al centro delle polemiche per aver avuto la possibilità di portare Fedez alle visite mediche della seconda gravidanza nonostante le restrizioni legate alla pandemia, Chiara Ferragni è tornata a condividere sui social uno dei momenti più dolci della gestazione: l'ecografia. Lo scorso ottobre non riuscì a trattenere le lacrime ma ora che la piccola è cresciuta è stato ancora più emozionante. Il motivo? Attraverso la tecnologia 4D riuscita a vedere perfettamente il viso della bimba, apparsa in primissimo piano con le manine intorno al viso. Come sottolineato sia dal papà che dalla mamma, oltre a essere bellissima, sembra essere anche super rilassata. Il dettaglio che non è passato inosservato ai followers, però, è un altro: al momento la piccola è identica a Leone da neonato, anche se è un tantino prematuro parlare di somiglianze.

Come si chiamerà la seconda figlia dei Ferragnez

Nonostante Chiara Ferragni non esiti a condividere sui social ogni dettaglio della gravidanza, dalle visite mediche alle ecografie, fino ad arrivare alle comuni preoccupazioni legate alla dolce attesa, ha preferito non dire nulla sul nome scelto per la piccola in arrivo, che al momento viene chiamata semplicemente "Baby Girl". La stessa cosa successe anche quando aspettava Leone, anche se negli ultimi mesi di gestazione non resistette alla tentazione di rivelare la scelta fatta con Fedez in seguito a una serie di simpatiche casualità. Ora, però, i futuri genitori bis hanno preso una decisione diversa: pare che non abbiano ancora scelto il nome della bambina e probabilmente lo faranno solo quando sarà nata. Insomma, a quanto pare ai curiosi non resta che aspettare il prossimo febbraio-marzo, quando la fashion influencer partorirà la sorellina di Leone.