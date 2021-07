Bikini crochet con micro pareo abbinato: l’estate di Bella Hadid è col coordinato all’uncinetto Anche Bella Hadid si è fatta conquistare dalla tendenza del crochet. Ha sfoggiato un bikini di questo tipo, sdoganando l’idea che sia qualcosa di antiquato. In effetti lo stanno scegliendo in tantissime per i loro outfit: Chiara Ferragni, Gigi Hadid, Belen Rodriguez. La modella al bikini ha anche abbinato un micro pareo, ovviamente anche questo all’uncinetto.

Tempo di vacanze per tutti ed ecco che i social diventano un tripudio di foto di posti incantevoli dove trascorrere le vacanze e dove sfoggiare i costumi migliori. Questa estate le proposte sono tantissime, dagli intramontabili must have ai grandi ritorni fino alle novità (come il bikini da portare al contrario). Bella Hadid per esempio ha deciso di seguire la moda del crochet, che è tornato prepotentemente alla ribalta e che spopola tra influencer e celebrities: si sono lasciate contagiare anche Gigi Hadid, Belen Rodriguez, Chiara Ferragni. Ma la supermodella al bikini ha aggiunto un dettaglio in più: un micro pareo abbinato anch'esso all'uncinetto, negli stessi colori.

Passione crochet: è la tendenza dell'estate

Se spopola il crochet è perché nonostante abbia la fama di essere qualcosa di vecchio e polveroso, che richiama i cassetti delle nonne, in realtà è qualcosa di estremamente versatile, che si presta a diversi abbinamenti e a diverse occasioni. Il colore fa la differenza, perché le nuances più sbarazzine e sgargianti donano al look un aspetto inaspettatamente fresco e giovanile, con tanto di tocco vedo-non vedo. Ecco perché in tante stanno scegliendo capi di questo tipo da mettere in valigia e portare in vacanza: insomma che si tratti di abbigliamento o accessori, spopola l'uncinetto. E non solo tra gli adulti! Per esempio Cristina Marino seguendo la moda del vestito coordinato mamma-figlia, ha fatto indossare alla sua piccola Nina una gonnellina in crochet, proprio come la sua. Altra bambina famosissima sui social che è stata vestita all'uncinetto è Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, fotografata con una tutina realizzata a mano.

Tutti vogliono il costume crochet

Belen Rodriguez all'ottavo mese di gravidanza ha sfoggiato alcuni look premaman che hanno messo in risalto il pancione. Uno di questi era proprio un bikini a triangolo bianco con una trama crochet. La stessa tendenza ha conquistato anche la modella Bella Hadid, che sui social si è mostrata con un bikini celeste e giallo realizzato proprio all'uncinetto. Tre, i pezzi del suo look: reggiseno a triangolo, slip con laccetti laterali molto sgambato e micro pareo. Quest'ultimo sulle spiagge si vede sempre di più, in alternativa al maxi pareo e al kaftano.

I capi scelti dalla modella sono del brand newyorkese Memorial Day, amatissimo proprio per i suoi design vivaci e unici. Hanno indossato le creazioni di Delsy Gouw, la fondatrice del marchio, anche Ella Emhoff (la figlia del marito di Kamala Harris) e l'attrice Kaia Gerber. Il bikini nello specifico è disponibile in tre varianti di colore (due già sold out), al prezzo di 195 dollari (circa 165 euro). Siete ancora convinti che il crochet sia sorpassato, anche dopo averlo visto addosso a Bella Hadid?