Cristina Marino ha finalmente coronato il suo sogno d'amore, qualche settimana fa ha sposato il compagno Luca Argentero, dando vita a una romantica cerimonia in sidecar con tanto di abito bianco dallo stile principesco. Era da più di un anno che aveva intenzione di compiere il grande passo ma a causa della pandemia è stata costretta a rimandare. Ora ci è riuscita e non potrebbe essere più felice, anche perché nel frattempo ha anche avuto la sua prima figlia, la piccola Nina Speranza. Dopo aver incantato i fan con i suoi look total white per il viaggio di nozze, ora è tornata dalla bimba e ha pensato bene di seguire il trend mini-me.

Il look per l'estate di Cristina Marino e Nina

Uno dei trend più gettonati dell'estate 2021? Quello degli abiti e degli accessori crochet, ovvero realizzati all'uncinetto. Cristina Marino lo sa bene e ha declinato la mania in un'adorabile versione mini-me. Per una dolce mattinata passata con la figlia Nina ha puntato tutto su un look coordinato mamma-figlia con delle adorabili gonne di filo firmate Matimì. Per la precisione ha scelto dei modelli a righe variopinte, abbinando il tutto a una semplice t-shirt bianca per lei e a un top fresco sempre in total white per la bimba. All'outfit di Nina, inoltre, ha aggiunto anche un cappellino alla pescatore all'uncinetto coordinato.

Cristina Marino segue il trend mini-me

Quella dei look mini-me è diventata una vera e propria mania e le star ne vanno matte. Cristina Marina è solo l'ultima delle tante che si sono vestite in coordinato con i loro figli, prima di lei quest'anno c'erano già state Elisabetta Canalis con Skyler Eva e Chiara Ferragni con Baby Vittoria. Gonnelline, cappelli, costumi, t-shirt abbinati o semplicemente outfit dalle nuance identiche: le idee per seguire la tendenza sono moltissime e adorabili. Quante sono le mamme che prenderanno ispirazione dall'ultimo look di Cristina e Nina per aggiungere un tocco glamour alla bella stagione?