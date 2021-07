Baby Vittoria con la tutina fatta a mano: la figlia di Chiara Ferragni segue il trend dell’uncinetto Chiara Ferragni sta seguendo la moda dell’uncinetto, che impazza questa estate tra le celebrities. E ha scelto questa tendenza anche per la piccola Vittoria: la bimba ha indossato una tutina rosa realizzata interamente a mano nel cosiddetto “effetto centrino”.

A cura di Giusy Dente

Baby Vittoria è la grande protagonista dei social di mamma Chiara Ferragni. Da grande appassionata di moda quale è, l'influencer sta scegliendo per la sua secondogenita degli abitini e delle tutine stilosissimi. E non mancano i look coordinati. L'imprenditrice, infatti, per l'estate 2021 sta seguendo la tendenza del crochet che spopola tra le celebrities. Il completino arancione di Matimì "effetto centrino", composto da crop top e minigonna, si è aggiunto al cappellino da pescatore all'uncinetto di Giulia De Lellis, al costume di Belen Rodriguez e a tutti gli altri capi che le star stanno sfoggiando per questa stagione. Non poteva mancare, quindi, proprio Vittoria Lucia Ferragni: anche per lei la moglie di Fedez ha scelto un look all'uncinetto.

Vittoria Lucia Ferragni piccola star dei social

Sin dalla nascita la figlia di Fedez e Chiara Ferragni ha indossato tutine e completini griffati. Il suo debutto sui social era stato proprio con un cappellino firmato dalla mamma, decorato con mini stelline e con l'iconico occhietto simbolo del brand. Non sono mancati i look abbinati mamma-figlia e le scarpine costose (come le mini ballerine di Dior da quasi 500 euro). Anzi, baby Vittoria ha una collezione di scarpe degne di una star, molte delle quali sono regali esclusivi che le Maison hanno fatto all'influener per festeggiare la sua seconda maternità. La bimba è stata fortemente voluta dai suoi genitori, proprio come il fratellino Leone.

Il look all'uncinetto di baby Vittoria

Il look di baby Vittoria è realizzato interamente a mano: si tratta di un body rosa fatto all'uncinetto. La creatrice di questo completino è la stessa che aveva realizzato l'accessorio che la bimba aveva tra i capelli in occasione dei festeggiamenti per il suo terzo mese di vita, quando era vestita da vera piccola principessa: evidentemente la Ferragni ha molto apprezzato la delicatezza di questi capi, tra l'altro personalizzati. Il body, infatti, presenta la scritta "Vittoria" sulla schiena, in bianco.

Il rosa è uno dei colori più sfoggiati dalla bambina: la tutina coordinata alla torta indossata per il compimento del primo mese di vita, quella da 300 euro in perfetto stile Chanel bordata di nero, che sembrava appena uscita da una sfilata della Maison francese,