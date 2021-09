Belén e Cecilia Rodriguez alla Milano Fashion Week: presentano la loro collezione col look coordinato Alla Milano Fashion Week c’era anche Belén Rodriguez assieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias. Insieme hanno presentato presso la Rinascente la collezione estiva di Hinnominate, il brand di famiglia dedicato esclusivamente all’abbigliamento sportivo e comodo. Le due sorelle hanno sfoggiato un look coordinato.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Fashion Week Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Belén Rodriguez non è solo una showgirl, ma anche un'imprenditrice. Al momento è impegnata, televisivamente parlando, con Tu sì que vales, ma è molo attiva anche in altri settori. Con la sorella Cecilia ha dato vita a una collezione di bikini (Me fui), in precedenza era stata la volta dei prodotti per la skincare e ancora più di recente di quelli per il make up (una capsule collection per Diego Dalla Palma). Ma non è tutto. La 37enne ha anche intrapreso un'avventura nel mondo dell'abbigliamento sportivo, assieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias. La collezione estiva del brand di famiglia è stata presentata nel corso della Milano Fashion Week.

Belén Rodriguez, Instagram @antonspin_

Belén alla Milano Fashion Week

Il brand dei fratelli Rodriguez è un inno alla libertà di movimento, i cui capi sono pensati per chi non vuole rinunciare a essere stiloso pur mantenendo un abbigliamento sportivo. La linea estiva di Hinnominate presentata alla Milano Fashion Week, presso la Rinascente, si compone di felpe, tute, casacche, crop top, tutto in toni pastello facili da abbinare, così che ci si possa vestire senza eccessivo impegno. In fondo la pandemia e il lockdown hanno radicalmente cambiato le nostre abitudini: abbiamo riscoperto l'abbigliamento comodo e lo abbiamo portato anche al di fuori delle mura domestiche, sdoganando l'idea che una tuta si possa indossare solo per stare in casa. Non a caso proprio le tute sono state il capo must-have del 2021.

Belén e Cecilia sono arrivate alla Rinascente di Milano sfoggiando look coordinati: completo verde menta per la prima con borsa a tracolla, rosa tenue per la seconda con borsa a mano. Immancabili le decollété col tacco per entrambe. Le sorelle hanno optato anche per la stessa acconciatura: capelli tirati indietro con treccia alta. Erano presenti anche Jeremias e Antonino Spinalbese, il compagno di Belén. Quest'ultima si conferma sempre più una donna inarrestabile e piena di voglia di fare, con tanti progetti nella testa e tutta l'intraprendenza necessaria per realizzarli.