Belén con le ciabattine must dell’estate: quanto costano i sandali più amati dalle star Dopo aver iniziato la sua vacanza con Antonino Spinalbese e la sua bambina Luna Mari, Belén Rodriguez ha detto addio ai tacchi e alle pump altissime per sfoggiare solo sandali raso terra. La conduttrice di Tu si que vales non ha scelto un modello qualunque per la stagione estiva ma un paio di ciabattine di lusso che stanno letteralmente spopolando tra star e influencer.

Tutti sanno quanto Belén Rodriguez ami le borse, anche il suo fidanzato Antonino Spinalbese lo sa bene, per questo recentemente le ha regalato una mini bag di Loewe, probabilmente in occasione della nascita della piccola Luna Mari. La conduttrice di Tu si que vales, che partirà a settembre e vedrà la presenza anche della ballerina Giulia Stabile sul palco, oltre alle borse ha una vera e propria passione per le scarpe.

Solitamente Belén svetta su altissimi tacchi a spillo e recentemente su Instagram si diletta anche nello scattare foto artistiche in stile still life delle sue scarpe preferite. Nel suo feed Instagram sono apparsi i tacchi doppi dei classici modelli slingback di Chanel oppure originali sandali intrecciati di Bottega veneta, pumps dalla pelle snake di Prada e scarpe alte legate alla caviglia firmate Attico. Ora che è in vacanza, con il compagno Antonino Spinalbese e la piccola Luna Mari, Belén dice però addio ai tacchi alti per sfoggiare sandaletti e ciabattine raso terra.

Durante un momento di relax al tramonto, la conduttrice televisiva ha mostrato il suo look completato con un paio di ciabatte raso terra. Non si tratta di un qualunque modello ma di un sandalo firmato Hermes, in particolare del modello Oran in cavallino animalier, con suola in cuoio nero e maxi H sulla punta. I sandali bassi costano 629 euro.

Belén Rodriguez è solo una delle tante celebrities che quest'estate non ha resistito al fascino delle ciabattine di lusso firmate Hermes. Lo scorso anno erano tutte pazze delle pantofoline con trama puffy e matelassé di Bottega Veneta, ora è il sandaletto basso con maxi H sulla punta a spopolare. Tra le amanti del modello Oran c'è Chiara Ferragni, che recentemente ha mostrato la sua collezione di sandali Hermes, il cui valore si aggira intorno ai 10mila euro e di cui fanno parte varianti a effetto cocco, con glitter e in pelle colorata.

Anche Elettra Lamborghini ha mostrato nelle stories su Instagram le sue scarpe griffate Hermes: l'ereditiera ha scelto il modello con mini tacco e H scura in pelle. Gerogina Rodriguez indossa in sandali Hermes spesso durante i viaggi estivi e sceglie varianti dai colori pastello da abbinare a Birkin in coccodrillo e tute logate.

Abbiamo recentemente visto Giulia De Lellis sul piccolo schermo, alla conduzione della trasmissione Love Island, l'influencer per alcuni look pensati per lo show ha abbinato ai suoi summer outfit un paio di ciabattine Hermes in verde smeraldo. Anche Valentina Ferragni non ha resistito all'ultima moda e in diverse occasioni estive ha sfoggiato modelli simili: in total white per una giornata al mare, in un verde acceso in occasione della festa di compleanno a tema Coachella organizzata per i 30 anni del fidanzato Luca Vezil.