Giulia De Lellis ha debuttato nel ruolo di conduttrice nel programma Love Island, in onda su Discovery+ e in replica su Real Time. L'influencer ha il compito di guidare e consigliare i concorrenti "alla ricerca dell'amore" e i suoi fan stanno scoprendo nuovi lati della sua personalità. Ovviamente, uno dei tratti che amano di più è il suo stile: la sua stylist, Paola De Cegli, aveva anticipato a Fanpage.it che Giulia De Lellis avrebbe sfoggiato tutti look molto freschi, colorati e glamour. E così è stato: dopol'abito azzurro del debutto e il minidress a fiori, per la terza puntata ha scelto un look a quadretti verdi. Un look romantico e femminile, con un tocco di lusso: i sandali piatti griffati.

Il look a quadretti di Giulia De Lellis

Per la terza puntata di Love Island (in onda mercoledì 9 giugno alle 20:20 su Real Time) la conduttrice ha scelto di puntare sul colore verde, una tinta brillante e fresca perfetta per l'estate. Giulia De Lellis ha sfoggiato una gonna svasata lunga fino al polpaccio, che si chiude con una fila centrale di bottoni. Sopra ha abbinato un top reggiseno coordinato, il must-have dell'estate 2021.

in foto: Giulia De Lellis a Love Island

Il motivo a quadretti ricorda molto la fantasia Vichy, il quadrettino nato in Francia tanto amato da Brigitte Bardot. L'outfit di Giulia De Lellis è interamente firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, uno dei brand più presenti nel guardaroba dll'influencer. Il crop top è in vendita sui siti di e-commerce a 297 euro, la gonna invece costa 383 euro.

in foto: Il completo a quadretti verdi firmato Philosophy di Lorenzo Serafini (foto Farfetch.com)

Le ciabattine firmate di Giulia De Lellis a Love Island

Il programma Love Island si svolge in una villa da sogno a Gran Canaria, tra pomeriggi in piscina e avventure sulla spiaggia. Per questo, ha spiegato la stylist Paola De Cegli, vedremo spesso Giulia De Lellis con sandali flat e ciabattine aperte. La comodità prima di tutto, ma senza rinunciare al lusso: sotto il completo a quadrettini verdi Giulia De Lellis ha sfoggiato i famosi sandali Oran di Hermès, caratterizzati dalla fascia sul piede che ricorda la "H" della Maison. Le scarpe costano 495 euro: in in totale il look vale poco meno di 1200 euro.

in foto: I sandali Hermès indossati da Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha condiviso le foto del suo outfit su Instagram con uno sfondo di cactus: il look, fresco e romantico, è perfetto per un pic nic estivo o per una passeggiata all'aria aperta. Un'idea da copiare subito e da sfoggiare in queste belle giornate che anticipano l'estate.