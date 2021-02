Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati lo scorso settembre e, nonostante continuino a vivere a chilometri di distanza, sono più innamorati che mai. Per San Valentino si sono riuniti, l'ereditiera è infatti volata negli Stati Uniti ed è lì che passerà i prossimi giorni tra regali speciali, coccole e foto di coppia. Non appena arrivata, ad esempio, il marito le ha fatto trovare un enorme fascio di rose rosse, scattandosi con lei una foto in cui le poggia le mani sulla pancia, gesto che ha fatto subito pensare a una presunta gravidanza. Per il momento, però, la dolce attesa sembrerebbe essere un'ipotesi molto lontana, la cantante ha infatti spesso sottolineato che, sebbene desideri dei figli, questo non è il momento giusto della sua vita per averli. La cosa certa è che neppure per questo weekend all'insegna dell'amore ha rinunciato alla sua passione per la moda e per le scarpe di lusso.

I sandali griffati di Elettra Lamborghini

Poco prima di partire per il weekend di San Valentino Elettra Lamborghini ha mostrato alcuni degli accessori messi in valigia, facendo letteralmente impazzire le fashion addicted più incallite. Il motivo? Si tratta di capi trendy e soprattutto iper griffati. Se nel suo precedente viaggio aveva puntato tutto su costumi e pantaloni di lusso, ora ha preferito dare spazio alle scarpe. Le più comode, probabilmente sfoggiate tra le mura di casa, sono le ciabatte total pink di Gucci, il modello di gomma must-have del momento con la fascia larga e logata che sul web viene venduto a 240 euro. Per la sera, invece, ha portato dei sandali con il tacco medio, per la precisione gli Oasis di Hermès in nero (sul sito ufficiale costano 560 euro) e le iconiche mules bianche di Bottega Veneta in pelle trapuntata da 680 euro.

in foto: I sandali Hermès e Bottega Veneta

Elettra e la passione per le scarpe basse

Sul lato destro della foto, inoltre, si intravedono delle sneakers che sembrano essere le Balenciaga Triple S da 750 euro, modello che ha già sfoggiato spesso nelle foto postate sui social. Insomma, è chiaro che Elettra Lamborghini non bada a spese quando si parla di stile e il risultato è sensazionale, visto che appare sempre super trendy ogni volta che si mostra in pubblico. Certo, a differenza delle star del suo calibro preferisce le scarpe raso terra o al massimo con il tacco medio piuttosto che quelle con un vertiginoso tacco a spillo, ma il dettaglio piace moltissimo ai fan: la rende ancora più "normale". In quante sognano un armadio griffato proprio come quello dell'ereditiera?