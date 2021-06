Chiara Ferragni ha veramente il guardaroba dei sogni: per via del suo lavoro riceve moltissimi capi e accessori griffati che sfoggia quotidianamente sui social. Sappiamo che ha una collezione invidiabile di borse Hermès, in particolare di Kelly e Birkin, e che possiede almeno cinquanta modelli diversi di borse Chanel. Ma vi siete mai chiesti quante scarpe firmate possiede? Nel suo armadio abbondano modelli di ogni tipo, dalle infradito con il tacco di Bottega Veneta ai sandali in corda Chanel must have dell'estate. Un indizio lo ha dato lei stessa sui social, pubblicando una foto dei suoi sandali Hermès: nello scatto sfoggia nove modelli simili tra loro, ma tutti diversi per materiale, colore e dettagli.

I sandali Hermès nel guardaroba di Chiara Ferragni

Che si tratti di acquisti personali o di regali, poco importa: sappiamo che Chiara Ferragni possiede nove diversi sandali di Hermès con la iconica fascia a forma di "H" sul piede. Nella foto si vedono distinguono chiaramente due sandali con il tacco, uno nero e uno arancio: si tratta del modello "Oasis" che sul sito del brand è in vendita a 560 euro.

in foto: i sandali Oasis di Hermès

Nella foto si vedono anche diversi modelli rasoterra. Uno è il celebre sandalo Oran in pelle di vitello, che l'influencer possiede in due versioni: bianco latte e beige. Sul sito del brand sono in vendita al prezzo di 495 euro. Il sandalo più estroso della collezione è sicuramente quello "fur", in pelliccia di pecora rosa acceso: non è in vendita sul sito del brand, ma sui siti di resell si trova a circa 650 euro. Un altro modello molto particolare è quello in pelliccia di visone beige, che sui siti di resell viene venduto a 1350 dollari americani, l'equivalente di 1134 euro circa. Un'altra variante dei sandali Oran è quella "scintillante" in polvere di cristallo, che costa 900 euro.

in foto: i sandali Oran "scintillanti" di Chiara Ferragni

Gli ultimi due modelli che si vedono nella foto sono in coccodrillo, neri e blu. Il modello in alligatore nero è il più pregiato ed è in vendita sul sito al prezzo di 2.050 euro. Il modello blu non è disponibile sul sito, ma è ragionevole pensare che il prezzo sia lo stesso. In totale, facendo "i conti nella scarpiera" a Chiara Ferragni, la sua collezione di sandali griffati Hermès vale circa 9.060 euro, con un margine di incertezza per i modelli di cui non si conosce il prezzo originale.