Il regalo di Antonio Spinalbese a Belén Rodriguez dopo il parto Belén Rodriguez ha mostrato ai fan un regalo ricevuto dal compagno Antonio Spinalbese che, probabilmente per celebrare il parto e la nascita di Luna Mari, ha scelto un cadeau di lusso per la neo mamma.

Dopo aver dato alla luce una splendida bambina di nome Luna Mari, nata dall'amore con Antonio Spinalbese, Belén Rodriguez sta trascorrendo le vacanze godendosi la famiglia in una splendida villa lontana dai paparazzi e da occhi indiscreti. La showgirl era tornata sul palco per registrare le prime puntate della nuova edizione di Tu si que vales, che partirà a settembre e dove apparirà anche Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ora Belén ha messo in pausa gli impegni di lavoro e, tra passeggiate in bicicletta, pranzi all'ombra degli alberi e tante ore trascorse con l'ultima arrivata in famiglia, Luna Mari, si sta godendo alcuni attimi di relax che condivide con i suoi fan sui social.

Spesso la conduttrice tv condivide su Instagram dettagli dei suoi look: l'abbiamo recentemente vista in splendida forma dopo il parto con un micro bikini o con indosso un romantico abito a fiori nel quadretto di famiglia, in cui appare con Spinalbese e la sua bimba. Belén ha anche condiviso gli scatti di un regalo fattole dal suo compagno, probabilmente dopo la nascita della bambina. Inizialmente nel feed instagram di Belén era apparsa una shopper appesa sulla maniglia di una porta con il logo di Loewe e dalla didascalia si intuisce che si tratti di un regalo del compagno.

Successivamente Belén ha rivelato il contenuto della shopper logata, mostrando ai fan il regalo fattole dal suo innamorato. Si tratta, di una Hammock bag, una delle iconiche borse del marchio Loewe. Il modello mini a secchiello ha lacci laterali, manici corti e logo inciso nella pelle color verde bottiglia, sul sito del brand è in vendita a 1450 euro.

Una settimana prima che Belén mostrasse la sua nuova it bag Spinalbese aveva postato la foto della stessa shopper vista poi nel feed della Rodriguez, ad accompagnare lo scatto l'hastag "Gift", sembra dunque che si trattasse di un regalo acquistato per la sua dolce metà, probabilmente in occasione della nascita della loro bambina.

Spinalbese sapeva di rendere felice la compagna con il suo regalo data la passione di Belén per le borse. Spesso sui social la showgirl condivide scatti delle sue it bag come il modello verde salvia o quello black indossato dopo il parto di Chanel, come la lussuosa Birkin bag di Hermes in cocco marrone, o la mini bag di jaquemus o come il modello dalle linee originali di Bottega Veneta.