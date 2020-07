Ilari Blasi ama gli abiti firmati, ama anche seguire la moda, essere al passo con le ultime tendenze e completare i suoi look con gli accessori must di stagione. Sempre impeccabile, la conduttrice sfoggia outfit glamour e vistosi con tute di paillettes e tacchi alti ma sa essere anche semplice e casual con outfit sportivi di giorno. Recentemente ha spopolato il suo ‘look da supermercato’, con costume intero firmato Fendi e shorts cortissimi, abbinati a sandali infradito e maxi treccia tra i capelli. Poco prima aveva stupito tutti pubblicando sui social una foto con fascia turbate in testa, un accessorio griffato Gucci dal prezzo poco contenuto, e alcuni scatti con costume rosso dal sensuale scollatura con maxi fiocco. Ora Ilary su Instagram posa con un nuovo look da sera, composto da una jumpsuit scollata senza bretelle e da un paio di ciabattine griffate in nappa bianca.

Il look di Ilary Blasi in vacanza a Capri

Da poco è iniziata l’estate di Ilary Blasi, la conduttrice ha trascorso alcuni giorni con il marito Francesco Totti e le sorelle Silvia e Melory sulla riviera romagnola tra serate scatenate in discoteca a Rimini, dove è apparsa con un lucente abito di paillettes, e gite culturali. Ora la conduttrice si è spostata nel golfo di Napoli per trascorrere qualche giorno in barca tra Capri e Ischia e proprio in barca l'abbiamo vista con un sensuale costume tigrato super sgambato, altro capo must di stagione che sta facendo proseliti tra le star italiane. Proprio a Capri Ilary ha sfoggiato l’outfit con pantofoline griffate che costano quasi mille euro. Per una serata sull’isola ha infatti indossato una tuta intera in blu notte dalla fantasia gessata, con righe sottili chiare. Il capo ha linee particolari dato che il top a cuore senza spalline sembra staccato dal resto della tuta ma non lo è. A creare il particolare effetto una scollatura sotto il seno che lascia solo la pancia nuda ma non la schiena.

Le ciabatte di Ilary Blasi costano quasi 1000 euro

Il pezzo forte del nuovo look estivo di Ilary, però, sono le sue scarpe. Per completare l’outfit da sera la Blasi abbina un paio di sandaletti a ciabattina firmati Bottega Veneta, in nappa Bianca e con motivo intrecciato maxi, che costano 950 euro. Si tratta del modello di scarpa più trendy di questa stagione, che sta spopolando tra le star italiane ma non solo. Anche Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un modello simile a con il tacco alto, mentre Wanda Nara spesso nei suoi look griffati abbina sandali Bottega Veneta. le ciabattine con intreccio maxi o in pelle matelassé sono apparse per la prima volta sulla passerella di Bottega Veneta, quando il direttore creativo della Maison Daniele Lee, ha proposto una serie di modelli di scarpa, dalle mule ai sandali dal tacco alto, fino al le ciabattine raso terra, tutti impreziositi con una punta squadrata e soprattutto con il classico intreccio in pelle di Bottega Veneta, intreccio che però con Lee diventa maxi sia sulle scarpe che sulle borse. I colori, le linee originali e il design degli accessori ha decretato il successo dei modelli Bottega Veneta che stanno letteralmente spopolando diventando un must di stagione e l’accessorio ‘da copiare' dato che in poco tempo sandaletti e mule con pelle intrecciata o matelassè sono comparsi ovunque.