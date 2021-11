Vittoria Lucia Ferragni è una piccola femminista: la maglietta celebra la lotta al patriarcato “Fuck patriarcato” si legge sulla maglietta di Vittoria Lucia Ferragni: la figlia dell’influencer è una femminista, proprio come la mamma.

A cura di Giusy Dente

in foto: Vittoria Lucia Ferragni, Instagram @chiaraferragni

Sul proprio profilo da milioni di follower Chiara Ferragni ha una carrellata di Stories in evidenza interamente dedicate alla sua piccola Vittoria e l'ultima foto che ha scattato alla bambina certamente finirà tra quegli scatti, dedicati a ‘il meglio di'. Una delle caratteristiche principali della bambina, che l'hanno resa una piccola star dei social, sono le sue esilaranti facce buffe. Ma sono chiaramente i suoi outfit da piccola influencer a fare sempre il giro dei social, merito chiaramente della mamma e della sua passione sfrenata per la moda. L'ultimo look è particolarmente significativo!

La piccola Vittoria è di nuovo a casa

Recentemente Vittoria Lucia Ferragni ha avuto un piccolo problema di salute: è stato necessario tenerla in osservazione in ospedale, mettendo in grande apprensione i Ferragnez e i loro follower. Una volta fuori, i genitori le hanno organizzato una piccola festa in onore dei 7 mesi di vita, anche se con un po' di ritardo. Non è mancato un buffo regalo da parte di papà Fedez, che complice l'imminente Halloween l'ha travestita da polpo gigante! Mentre gli outfit ideati da Fedez sono per così dire ‘sobri', quelli pensati da Chiara Ferragni sono certamente più stilosi: ricordate l'abitino di tulle da ballerina? La bambina ha già un guardaroba di lusso e nelle occasioni più importanti sfoggia abitini e accessori griffati, proprio come la mamma. L'influencer sa benissimo quanto col proprio look si possa essere comunicativi e difatti proprio al look della sua bambina ha affidato un messaggio importante.

in foto: Vittoria Lucia Ferragni, Instagram @chiaraferragni

La figlia di Chiara ferragni è una baby femminista

Fuck patriarcato si legge sulla maglietta di Baby Vittoria, che a quanto pare è una piccola femminista! All'influencer stanno molto a cuore le donne, spesso sui suoi social si è esposta parlando apertamente di maternità, di tabù sul corpo femminile, di body shaming, di solidarietà femminile. A proposito di sorellanza: ha preso parte al progetto #WomenSupportingWomen, per promuovere l'unione tra le donne, capaci di grandi imprese se si sostengono, piuttosto che farsi la guerra. Ma è forse la violenza sulle donne il tema che le sta più a cuore, su cui ha speso molte parole, approfittando del suo seguito per lanciare messaggi importanti.

"Questa società deve darsi una bella svegliata" aveva scritto un anno fa, in riferimento a un caso di cronaca controverso: la riduzione di pena a un uomo che aveva violentato e sequestrato la compagna. Più di recente si è nuovamente allineata al dibattito sulle molestie sessuali, esprimendosi duramente contro la cultura dello stupro. Ha invitato gli uomini a fare la loro parte, a dare un contributo nella lotta alle discriminazioni di genere, perché serve l'impegno di tutti per migliorare la società e renderla davvero uguale per tutti.