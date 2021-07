Il complimese di Baby Vittoria: la figlia di Chiara Ferragni veste griffata per la festa dei 4 mesi Sono già passati 4 mesi dalla nascita di Baby Vittoria e mamma Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di celebrare questa importante ricorrenza. Come da tradizione ha organizzato per lei un mini party casalingo con tanto di torta a tema e per l’occasione ha fatto sfoggiare alla piccola un adorabile abitino griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Sembra ieri che Chiara Ferragni ha portato la seconda gravidanza al termine annunciando sui social l'arrivo della dolce Baby Vittoria, eppure sono passati già 4 mesi da quel momento magico e dolce. La piccola di casa Ferragnez sta crescendo a vista d'occhio e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Ha gli occhi azzurrissimi, i capelli biondi, delle guanciotte paffute "da stritolare" e somiglia sempre di più al fratellino Leone. Come da tradizione i genitori Chiara e Fedez non hanno potuto fare a meno di celebrare il suo complimese con una mini festa casalinga con tanto di torta a tema. Ad aver attirato le attenzioni dei followers, però, è stato il sofisticato e griffato look della bimba: ecco quanto costa il suo abitino.

Il vestitino a fiori di Baby Vittoria

Baby Vittoria potrà avere pure solo 4 mesi ma, così come il fratellino Leone, vanta già un guardaroba da star. Dopo il passeggino griffato e le adorabili ballerine coordinate a quelle della mamma, nel suo armadio è arrivata una nuova "chicca". La Ferragni gliel'ha fatta sfoggiare per la festa dei suoi 4 mesi, facendola apparire elegantissima e glamour. Per celebrare l'importante traguardo la bimba ha infatti indossato un vestitino principesco firmato Gucci, un modello in stile impero della collezione Kids, icon uno strato superiore in tulle decorato con l'iconica doppia G, dei dettagli in pizzo a fiori sul colletto Peter Pan e le maniche corte con i volant. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 730 euro (anche se probabilmente si tratta di un regalo che Alessandro Michele, il direttore creativo della Maison, ha voluto fare alla piccola di casa Ferragnez).

L’abito della collezione Gucci Kids

La festa per i 4 mesi di Baby Vittoria

I Ferragnez mettono la famiglia al primo posto nella classifica delle loro priorità e non perdono occasione per celebrare le ricorrenze importanti. Un esempio? Il complimese dei loro figli. Vittoria ha appena compiuto 4 mesi di vita e come da tradizione ha ricevuto in regalo un mini party. La dolce "social family" ha posato al completo con la bimba tra le braccia e sul tavolo una enorme torta a tema. Si tratta di un dolce a più piani in total pink, decorato con il nome della neonata, trenini, palloncini e orsetti in pasta di zucchero. Al motto di "Ti amiamo sempre di più ogni giorno", mamma Chiara Ferragni ha condiviso questo importante traguardo anche con i suoi milioni di followers, trasformando la figlia in una vera e propria star.