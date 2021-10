I 7 mesi di Vittoria Lucia Ferragni: dopo il ricovero festeggia a casa con l’abitino a cuori Negli scorsi giorni Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso sui social la loro preoccupazione per la salute della piccola Vittoria, ricoverata in ospedale con un virus respiratorio. La piccola ora sta bene ed è tornata a casa: la famiglia si è riunita per festeggiare con i 7 mesi della bambina, adorabile nel suo vestitino bon ton.

A cura di Beatrice Manca

Baby Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ha fatto prendere un bello spavento ai genitori: per alcuni giorni è stata ricoverata in ospedale a causa di un virus respiratorio. La bambina ora sta bene ed è tornata a casa: la famiglia riunita ne ha approfittato per festeggiare, icon una settimana di ritardo, i 7 mesi della figlia. Una festicciola all'insegna del sollievo e della gioia di stare insieme: Vittoria è apparsa in perfetta salute, sorridente e adorabile nella sua tutina con i cuoricini.

La tutina con i cuori di Vittoria Ferragni

Durante le ultime feste in casa abbiamo visto baby Vittoria sfoggiare adorabili tutine e salopette rosa, incluso un modello firmato dal brand della mamma Chiara Ferragni. Questa volta invece la bambina indossava un delizioso abitino blu scuro con un motivo di cuoricini rosa chiari, abbinati a una calzamaglia pesante color rosso acceso. Il dettaglio di stile? La mollettina tra i capelli a forma di fiocco, abbinata alle calze scarlatte. La piccola di casa Ferragnez sta crescendo e si candida a diventare una piccola icona di stile, seguendo le orme della madre.

Vittoria festeggia i suoi primi 7 mesi con la tutina a cuori

La torta con gli orsacchiotti per baby Vittoria

I Ferragnez hanno dovuto posticipare i festeggiamenti per la piccola Vittoria: il giorno in cui compiva 7 mesi si trovava in ospedale. Ora però è a casa, circondata dall'affetto della famiglia: insieme a lei c'era mamma Chiara, con un dolcevita color carta da zucchero, il papà Fedez e il fratello maggiore Leone.

Come ogni mese la bambina ha ricevuto una torta di compleanno coloratissima: questa volta era decorata con un tema di orsacchiotti e dolcetti, dai macarons alle ciambelle, con un cono gelato verde sulla sommità. Le foto della festicciola, come sempre, sono state condivise sui social, ricevendo una valanga di affetto da parte dei numerosi amici e fan della coppia. "Una settimana dopo ma finalmente abbiamo festeggiato – ha scritto l'influencer nella didascalia – ti amiamo tanto Vittoria".