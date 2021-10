Vittoria Lucia Ferragni come un polpo gigante: è il pigiamino sobrio ideato da Fedez Vittoria Lucia Ferragni in versione polpo gigante, con tanto di 8 tentacoli tutt’intorno! Si tratta del pigiamino sobrio ideato per lei da papà Fedez, che subito l’ha immortalata e condiviso le adorabili foto sui social.

A cura di Giusy Dente

Instagram @fedez

Per i Ferragnez sono stati giorni difficili, che li hanno visti per forze di cose anche meno presenti sui social. Chiara Ferragni, infatti, ha informato i suoi follower di un virus (il virus respiratorio sinciziale) che ha colpito la piccola Vittoria, costringendola anche al ricovero in ospedale. Fedez ha invitato i genitori con figli molto piccoli a stare attenti, perché a volte si può manifestare con un banale raffreddore e altre con sintomi più gravi, come febbre alta, difficoltà respiratorie e inappetenza. Dopo tanta preoccupazione la bambina ora sta meglio e ha fatto finalmente ritorno a casa, dove la famiglia ha potuto anche festeggiare il compleanno della bambina.

I 7 mesi di Vittoria Lucia Ferragni

Anche se con un po' di ritardo, i Ferragnez hanno potuto celebrare i 7 mesi della loro Vittoria. La bambina è nata a Milano il 23 marzo e da allora mese dopo mese la ricorrenza non è mai passata inosservata. Per ogni complimese c'è stata una torta, la foto di rito condivisa sui social e anche un look speciale per la piccola, che è già un'icona di stile in miniatura! Per i tre mesi, per esempio, mamma Chiara le aveva fatto indossare un adorabile vestitino rosa con fiocco, un look da vera principessina. A luglio è stata invece la volta di un abitino griffato: di Gucci, venduto sul web a 730 euro. Stavolta il party di famiglia è stato rimandato di una settimana, perché il 23 ottobre Vittoria Lucia Ferragni era purtroppo ricoverata in ospedale. Anche se un po' in ritardo, oggi hanno comunque potuto organizzare qualcosa per la lei, per farle sentire tutto l'affetto dei suoi cari. Non è mancato anche un curioso regalino da parte di papà Fedez.

Instagram @fedez

Il pigiamino coi tentacoli di Baby Vittoria

Fedez ha ideato per la sua bambina un pigiamino decisamente sobrio! E non poteva non condividere coi suoi follower le adorabili foto della piccola con addosso quel curioso regalino di compleanno. Si tratta di un mega costume da polpo, interamente rosa, con cappuccio e 8 tentacoli. Si vede soltanto la testa della bambina, mentre il corpo è tutto nascosto al di sotto, si intravedono soltanto le gambe che spuntano, mentre è seduta sul divano di casa Ferragnez. Difficile dire se abbia gradito o meno la fantasiosa idea del papà!

Instagram @fedez

Scorrendo le foto pubblicate su Instagram Baby Vittoria passa da un'espressione felice (con tanto di linguaccia) a una faccia attonita, fino a esplodere in un pianto disperato nell'ultimo scatto! Fedez si è anche divertito a riprendere la sua faccia sbigottita con in sottofondo la colonna sonora de Lo squalo! E in effetti, tra qualche anno, potrebbe non apprezzare troppo la trovata del papà, ma i follower l'hanno trovata senza dubbio adorabile!