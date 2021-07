Vittoria Lucia Ferragni in versione ballerina: col vestitino di tulle è adorabile Vittoria Lucia Ferragni è la star dei social. I Ferragnez ne condividono la quotidianità, mentre piano piano scopre il mondo, ma soprattutto i look! La bambina sfoggia tutine, abitini e completini davvero trendy: l’ultimo, in stile ballerina, è un tripudio di tulle, rouches e fiorellini.

Vittoria Lucia Ferragni a 4 mesi vanta un guardaroba invidiabile! Dalle tutine griffate agli abitini di lusso, la figlia di Chiara Ferragni è una piccola star, trendy e alla moda proprio come la mamma. E non poteva essere altrimenti! Non a caso, in occasione dell'arrivo della secondogenita l'influencer ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento per neonati. Proprio della Chiara Ferragni Collection era il primo look con cui è stata immortalata alla nascita, la cuffietta Eyestar. E da quel momento in poi ogni look della piccola è sempre stato curatissimo in ogni minimo particolare!

Gli outfit di Baby Vittoria

La figlia di Fedez e Chiara Ferragni è un'icona fashion! In questi primi 4 mesi di vita ha sfoggiato tantissimi look adorabili, tutti immortalati con orgoglio dalla mamma, innamoratissima chiaramente della sua bambina. Tra gli outfit più belli sicuramente il completino all'uncinetto fatto a mano, che segue la tendenza del crochet che spopola questa estate e di cui la stessa influencer è una fan. E come dimenticare il look da principessa sfoggiato in occasione del terzo compleanno, in rosa e col fiocco. Questo è uno dei colori che indossa più spesso: era appunto rosa anche la tutina in stile Chanel, bordata di nero. Per non parlare della sua collezione di scarpe da vera star che comprendono anche delle mini ballerine di Dior da circa 500 euro!

L'accordo Ferragni-Monnalisa

Monnalisa è un'azienda toscana con 500 punti vendita multibrand distribuiti in 60 Paesi del mondo, specializzata in abbigliamento per bambini da 0 a 10 anni. Fondata ad Arezzo da Piero Iacomoni, l'azienda ha stretto una collaborazione con Chiara Ferragni: l'influencer ha firmato un accordo di licenza quinquennale. La partnership prevede la realizzazione di una collezione Autunno-Inverno 2021-22 per neonate e bambine. E proprio di questo brand è l'ultimo abitino indossato dalla piccola Vittoria.

Il look da ballerina di Vittoria

Vittoria in versione ballerina! È questo l'ultimo look sfoggiato dalla figlia di Chiara Ferragni e Fedez, immortalata su Instagram con un grazioso abitino in tulle con stampa a bouquet. Il costo è di 195 euro e sul sito del brand (Monnalisa) è disponibile per bambine di età diverse e in due varianti di colore: beige e rosa antico, total pink. Il vestitino, completamente made in Italy, presenta scollo rotondo, balza arricciata sul fondo e maniche con doppia rouches verticale. L'abito sembra proprio il tutù di una ballerina e con questo look Baby Vittoria è davvero adorabile ed elegante. Non a caso questa foto è una di quelle col maggior numero di likes (oltre 600 mila): nessuno ha saputo resistere alla sua dolcezza!