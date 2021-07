Al Taormina Film Festival Matilda De Angelis è stata premiata come migliore attrice protagonista per il suo ruolo in Atlas di Niccolò Castelli. Il film sarà nelle sale a partire dall'8 luglio: potremo ammirare la giovane promessa del cinema italiano nei panni di Allegra, vittima di un attentato terroristico. La 25enne non si sta distinguendo solo per le sue doti nella recitazione: è stata la protagonista indiscussa della prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus l'ha fortemente voluta accanto a sé come co-conduttrice e se l'è cavata benissimo, dimostrando naturalezza, disinvoltura, semplicità. E non è passato inosservato il suo stile: è stata la più chic della kermesse, con gli abiti di Prada. Matilda però ama moltissimo anche i look più casual e proprio al Taormina Film Festival la sua camicia indossata a mo' di vestito può essere l'idea da copiare questa estate.

Il look di Matilda De Angelis con camicia-vestito

Se per la premiazione al Taormina Film Festival Matilda De Angelis ha scelto ovviamente un look molto elegante, anche stavolta firmato Prada, non è mancato anche un look più sobrio e casual. La sua camicia-vestito sarà il look più copiato dell'estate 2021. Quella indossata dall'attrice ha un motivo a righe verticali azzurre su fondo bianco, con cinturino in vita, fila di bottoni davanti, risvolti alle maniche e taschino al lato sinistro, leggermente più corta davanti. L'attrice ha 25 anni e questo outfit la rispecchia moltissimo, perché è una ragazza che ha fatto della semplicità il suo tratto distintivo.

in foto: Matilda De Angelis al Taormina Film Festival 2021

Anche sui social, dove è molto seguita dai giovanissimi, non ha mai proposto foto patinate e ha ammesso di non aver sempre avuto un rapporto ottimale col suo corpo. "Sono fiera delle cicatrici, mi ricordano quando non mi sentivo bella" ha detto a proposito dell'acne con cui combatte da tempo e che ha scelto di non coprire più in modo ossessivo. Sui social non ha più paura di mostrare il viso al naturale con tutte le sue imperfezioni, senza trucco: è diventata un'icona di skin positive e oggi che si è accettata cerca di sensibilizzare anche gli altri a fare altrettanto, ad amarsi, a non rincorrere ideali irraggiungibili di perfezione.

Camicia indossata come vestito: i modelli per l'estate 2021

Una camicia indossata a mo' di vestito e il gioco è fatto. Ecco il look perfetto per l'estate 2021: comodo, fresco, senza impegno ma ricercato al punto giusto. È la scelta ideale per un outfit da giorno, anche se non mancano modelli più glamour ed elaborati perfetti per la sera, per non rischiare di passare inosservati. Le proposte di Maison Margiela, Uniqlo, Aspesi vanno in direzione dell'over size: sono camicie over adatte a ogni fisicità, eventualmente da arricchire con cintura in vita, perfette con stivali alti o semplicissime sneakers sportive ai piedi.

in foto: MM6 Maison Margiela

Per l'appunto è dotata di cinturino in vita la proposta di Uterque, a righe verticali come quella di Gant. Niente righe ma una fantasia colorata quella di Versace, che punta su conchiglie e stelle marine: ideale da sfoggiare durante una vacanza al mare. Ma per chi fosse restio a optare per la camicia-vestito anche di sera basta guardare la proposta di Fendi, candida e raffinata, con tanto di cappellino, a conferma di quanto un accessorio possa essere il dettaglio di svolta anche del look apparentemente più semplice.

in foto: Fendi

In questo, la proposta di MSGM è perfetta. Il brand è stato uno di quelli protagonisti del Festival di Sanremo: il marchio dello stilista Massimo Giorgetti ha curato lo stile del duo Coma Cose. La camicia è arricchita con piccoli grappoli d'uva ed è portata con un top sopra con colore a contrasto, che dona movimento con le sue rouches.

in foto: MSGM

Come indossare la camicia-vestito

Siamo abituati a pensare a una camicia come capo elegante, da indossare magari al lavoro sotto a un tailleur, o come capo must per i look più casual da abbinare a un paio di jeans, magari con nodo in vita. Ma la versatilità della camicia va ben oltre, perché può essere indossata anche come un vestito. I modelli oversize si prestano particolarmente a questo utilizzo e possono essere smorzati con cintura e abbinati a scarpe basse o alte, a seconda del risultato che si vuole ottenere: gli stivali sopra al ginocchio sono sicuramente sexy, mentre i sandali possono essere l'alternativa ideale per chi vuole mettere le gambe in mostra, magari slanciandole con dei tacchi. Oltre alle scarpe anche la borsa fa la differenza: quella grande da giorno sdrammatizza il look a differenza della pochette.

in foto: Uterque

Come indossare la camicia a righe

Per quanto riguarda le gettonatissime righe valgono alcune regole, anche per la camicia-vestito! Quelle orizzontali tendono ad allargare la figura e sono indicate per accentuare le curve o dare più forma alla silhouette; sono perfette per chi ha il seno poco prosperoso e le spalle strette. La riga orizzontale è invece da evitare sui seni abbondanti e i fianchi larghi. Viceversa, le righe verticali slanciano la figura e camuffano i fianchi larghi. E le righe oblique? Quelle sono perfette per dare volume e forma nei punti strategici che si vuole evidenziare. Le righe strette (soprattutto se di colore scuro) sono le più indicate per chi ha un fisico minuto, perché slanciano la figura. Quelle più larghe invece donano volume, sono perfette per gli outfit casual e sportivi e sono indicate per chi è alto. Ora tutti pronti a recuperare le camicie a righe da utilizzare come vestito, proprio come Matilda De Angelis!