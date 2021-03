È partito il Festival di Sanremo e, nonostante questa 71esima edizione sarà diversa a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, si è rivelato lo stesso l'evento più atteso dell'anno nel nostro paese. La prima serata vede il debutto di un volto nuovo del mondo dello spettacolo, si tratta di Matilda De Angelis, la giovane attrice diventata famosa grazie al film di Netflix "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose". Sul palcoscenico dell'Ariston ricopre i panni della co-conduttrice al fianco del direttore artistico Amadeus, fin dall'arrivo nella nota città ligure ha sottolineato di rifiutare la definizione "valletta" e di voler mettere in mostra semplicemente il suo talento e la sua naturalezza. Ora sfila sulle temutissime scale del teatro Matilda, incantando tutti con la sua bellezza e con la sua eleganza.

Matilda De Angelis non parlerà della battaglia contro l'acne a Sanremo

A 25 anni Matilda De Angelis debutta al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice e, come da lei stessa dichiarato durante la conferenza stampa, l'esperienza non potrebbe essere più emozionante. "La prima volta che ho visto il palco mi sono messa a piangere, neanche di fronte a Nicole Kidman ho avuto un'emozione del genere e lo dico senza retorica, è un palco assolutamente magico che tira fuori il meglio o il peggio di tutti", ha spiegato l'attrice. Nonostante all'Ariston sia apparsa meravigliosa e impeccabile, chi la segue sui social sa bene che vuole essere considerata una ragazza "normale". Non ha paura di parlare della sua battaglia contro l'acne, mettendo in mostra i brufoli che ha sul viso in video e selfie, ma, nonostante sia ormai una paladina di body positivity, a Sanremo ha deciso di non affrontare l'argomento. Il motivo? Essendo una tematica molto delicata, preferisce trattarla su dei canali più diretti.

Matilda De Angelis, il primo look per Sanremo

Il primo look di Matilda per l'esperienza da co-conduttrice all'Ariston è più chic che mai. L'attrice si è presentata sul palco in bordeaux con un appariscente ma allo stesso tempo elegantissimo abito firmato Prada, un modello di raso con una maxi gonna a palloncino lunga fino al ginocchio e il corpetto scollato con dei fiocchi sulle spalline e una decorazione gioiello al lato del petto. Per completare il tutto ha scelto dei sandali glitterati in nero con il tacco alto sempre di Prada, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un raccolto con dei ciuffi che le cadevano sui lati del viso. Insomma, il debutto della De Angelis al Festival è stato più raffinato che mai.