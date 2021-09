I primi capelli bianchi non sono più un problema: la moda adesso è esibirli (e fregarsene) La ricrescita non è più un problema. Sono tante le celebrities che, anche in occasioni di gala, non sentono l’esigenza di tingere i capelli bianchi, perfettamente a proprio agio con la loro età. La tendenza spopola anche tra le under 40, che sempre più spesso li esibiscono con fierezza, sostenendo la bellezza naturale.

A cura di Giusy Dente

Per qualcuno è la candelina col numero 30 sulla torta, per qualcuno la comparsa del primo capello bianco: sono quei piccoli eventi che diventano come rituali di passaggio tra un prima e un dopo. In realtà per le donne i due eventi sono pressoché concomitanti, perché è proprio intorno ai 30 anni che fanno la loro comparsa i primi capelli bianchi. Ma se in passato erano temuti, odiati, nascosti e combattuti, oggi la tendenza sembra essere diversa. Le donne si stanno liberando di certi stereotipi legati all'invecchiamento e soprattutto per le generazioni più giovani non c'è alcun problema nel farli vedere (anche nel corso di eventi mondani, sotto l'occhio dei fotografi).

Le donne dicono sì ai capelli bianchi

La bellezza naturale sembra si stia prendendo la sua rivincita, dopo anni in cui l'ossessione per la perfezione e la giovinezza a tutti i costi (raggiunte a colpi di bisturi o filtri) ha inquinato la percezione di sé e il modo di mostrarsi. Adesso sono gli utenti stessi che sui social chiedono meno ricorso a ritocchi estremi, consapevoli di quanto tutto questo abbia distorto completamente la realtà, rendendo difficile distinguere il vero dal virtuale, portando avanti malsani ideali di bellezza. Molte donne, però, hanno deciso di rimanere fuori da queste gabbie, di liberarsi da certi modelli, quelli che vedono le ‘imperfezioni' o i segni del passare del tempo come qualcosa da nascondere. Rughe, peli, cellulite, smagliature, ma anche capelli bianchi.

Salma Hayek coi capelli bianchi

Questi sono da sempre il simbolo dell'invecchiamento, parola che sembra non poter essere accostata a bellezza. Tante celebrities invece hanno dimostrato, sfoggiando con orgoglio i loro capelli bianchi, che non è così. È il caso di Meghan Markle, Katie Holmes, Salma Hayek: sono tutte over 40 che non sono state colpite dalla mania della tintura a tutti i costi. Come loro anche Catherine Zeta-Jones, perfettamente in pace col passare del tempo così come Marion Cotillard. Tutte loro hanno mostrato la ricrescita anche agli eventi più prestigiosi o durante uscite ufficiali, per esempio Letizia Di Spagna, regina di stile anche con la ricrescita. Risultato? Nessuno ha mai osato negare il loro fascino e la loro femminilità, che quindi nulla ha a che fare con l'età.

Letizia di Spagna coi capelli bianchi

Le under 40 mostrano la ricrescita

Anche le under 40 sembra che siano perfettamente a proprio agio con qualche capello bianco in evidenza. Paola Turani è stata una delle prime a far vedere l'altro lato della medaglia: è un'influencer seguita, una modella famosa ma come tutte le donne durante il lockdown non è andata dal parrucchiere. Sui social ha fatto vedere la ricrescita bianca e che male c'è? C'è anche chi l'ha portata sul red carpet. È questo il caso di Alessandra Mastronardi.

Alessandra Mastronardi coi capelli bianchi

Nel 2014 al Festival del Cinema di Venezia non ha esitato a indossare abiti elegantissimi, risultando impeccabile anche con qualche capello bianco sulla testa. Nessuna paura di farsi vedere in versione Crudelia Demon per Aurora Ramazzotti, come sempre autoironica e pronta a scherzare anche su se stessa, dando messaggi di accettazione. Non a caso, si è esposta anche in merito al problema dell'acne con cui convive da un po' di tempo, ma che non le ha certo tolto il sorriso. Anzi, le ha insegnato a volersi bene, a prendersi cura di più di se stessa, a non essere schiava dell'immagine riflessa nello specchio. Il messaggio che lanciano tutte queste donne è che si può essere belle a qualunque età, perché c'è una luce speciale nelle donne serene, in pace con se stesse e col tempo che passa, che nulla toglie al loro valore.