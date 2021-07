Capelli bianchi e ricrescita: e quindi? Le donne non vogliono sentirsi prigioniere nel loro corpo, non vogliono vergognarsene ma anzi, vogliono esserne fiere. Questo significa anche mostrare con orgoglio i segni del tempo, senza dover a tutti i costi continuare a ostentare giovinezza. Pur curandosi e prendendosi cura di loro stesse, anche le celebrities preferiscono che a prevalere sia comunque un'immagine realistica e normalizzata della loro età, questo senza che nulla venga tolto alla loro professionalità e al loro fascino, che è quello di donne consapevoli e in pace con la propria immagine. La bellezza deriva anche dall'accettazione: ce lo insegnano Letizia di Spagna, Salma Hayek, Andie MacDowell, Sarah Jessica Parker e ultima in ordine di tempo anche Catherine Zeta-Jones.

Catherine Zeta-Jones coi capelli bianchi

Catherine Zeta-Jones ha 51 anni e dal 2000 è sposata con l'attore Michael Douglas, dal quale ha avuto due figli. I due sono une delle coppie più longeve di Hollywood, benché abbiano attraversato un momento di crisi che li ha tenuti separati, per poi tornare insieme. La bellissima attrice tiene moltissimo alla forma fisica e al benessere: si tiene allenata, fa sport, mangia sano, ha una skin care routine molto strutturata e uno stile di vita attivo. Questo le permette di sfoggiare un fisico tonico, come se per lei il tempo non passasse mai. Ma ovviamente non è così e lei in primis non ne fa un cruccio. Anche se sui social condivide molti scatti di red carpet ed eventi mondani, non manca anche la condivisione di momenti più familiari e quotidiani, al naturale e senza trucco. Non ha esitato a pubblicare anche un selfie che la vede con lo smarphone davanti allo specchio: nel riflesso si intravedono i capelli bianchi e la ricrescita, non la sua solita chioma corvina lucentissima. E quindi? L'attrice è una donna che ha imparato a prendersi cura di sé senza che invecchiare intacchi minimamente la propria autostima e la propria forza. È bellissima anche perché in pace con se stessa e coi suoi 51 anni.

Star che non hanno problemi col tempo che passa

Andie MacDowell è stata la grande protagonista del red carpet del Festival di Cannes 2021 e non solo per il suo elegantissimo e raffinato look firmato Prada. Ad attirare l'attenzione sono stati i suoi capelli, portati fieramente sciolti e grigi! L'attrice è una star che non ha paura dell'età e che ha abbracciato la sua bellezza naturale con grande amore, contro tutti i ritocchi e gli artifici per apparire a tutti i costi più giovani. Ed è fiera di mostrare i capelli bianchi anche Letizia di Spagna, per niente schiava della tinta. Come loro anche Sarah Jessica Parker, che in occasione della reunion di Sex&The City ha pubblicato uno scatto con ricrescita in evidenza e Salma Hayek, che non è più ossessionata dall'idea di perfezione. Tutte queste donne insegnano che liberarsi dagli stereotipi è possibile, perché inseguire ideali di perfezione irraggiungibile è deleterio e irrealistico: si può essere belle a qualunque età, purché si sia innanzitutto in pace con se stesse.