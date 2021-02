Letizia Ortiz si è mostrata in pubblico sfoggiando con grande naturalezza una ciocca di capelli bianchi. La regina consorte di Spagna se ne è fregata della tintura e della ricrescita, risultando assolutamente radiosa e impeccabile. Questo risultato si deve al suo essere profondamente in pace con se stessa. Una donna sicura di sé e in confidenza col proprio corpo e con la propria età ha un fascino impareggiabile. E difatti il carisma della 48enne non è passato inosservato. Il suo charme non è stato minimamente intaccato dal passare degli anni, che per lei non sembra essere affatto un problema. Il tabù dell'invecchiamento sembra stare sempre più stretto alle donne, le quali vogliono recuperare un rapporto sano con la propria immagine, che inevitabilmente passa anche per l'accettazione di qualche capello bianco e qualche ruga, del tutto normali una volta superati i 40 anni.

Letizia di Spagna orgogliosa della sua età

Letizia Ortiz è solo l'ultima, in ordine di tempo, a mostrarsi una fiera sostenitrice della hair positivity. Di recente la principessa Carolina Di Monaco ha partecipato ai festeggiamenti per il National Day del Principato mostrandosi in pubblico con la ricrescita dei capelli bianchi. Anche l'attrice Salma Hayek ha esibito fieramente i suoi primi capelli bianchi sulla sua chioma corvina, contro l'ossessione della perfezione e per invitare le donne a non farsi schiavizzare dagli stereotipi di bellezza. E come dimenticare i capelli bianchi di Marion Cotillard durante la Paris Fashion Week, vero elogio alla normalità. Letizia di Spagna stessa non è la prima volta che si mostra orgogliosamente al naturale, senza camuffare la propria età e senza nascondere i normalissimi segni del tempo. Già in occasione della visita alla sede della Croce Rossa di Madrid, a maggio scorso, i più attenti avevano notato qualche argenteo riflesso tra i capelli.

La regina consorte fiera dei suoi capelli bianchi

Letizia Ortiz, ex giornalista televisiva oggi regina consorte di Spagna, ha partecipato a un meeting della AECC (Spanish Association Against Cancer) a Madrid, dedicato all'approfondimento delle ripercussioni della pandemia sui malati di cancro e sulle loro famiglie. Il look della Ortiz, come sempre, era sofisticato e curato: cappotto in tweed Nina Ricci (975 euro), camicetta bianca con fiocco Hugo Boss, pantaloni a quadri Massimo Dutti (99 euro) e décolleté in pelle blu navy. Sulla sua chioma castana hanno fatto capolino delle ciocche di capelli bianchi. Nulla di strano, per una donna di 48 anni. La cosa veramente strana è che tante donne, invece, percepiscano questi segnali come qualcosa di negativo, come qualcosa da nascondere. E invece no: la Ortiz dimostra che i capelli bianchi, portati con fierezza e consapevolezza, nulla tolgono alla bellezza e al fascino di una donna.