Khloe Kardashian sempre più irriconoscibile, i fan le chiedono di smetterla col fotoritocco estremo In passato Khloe Kardashian è stata accusata dai follower di usare troppo fotoritocco e di proporre un’immagine di sé totalmente falsata. Anche in uno degli ultimi scatti condivisi è apparsa decisamente poco naturale e per questo i fan l’hanno invitata ad accettarsi di più e a usare meno Photoshop.

A cura di Giusy Dente

Da sempre sui social si assiste al proliferare di immagini ritoccate, un abuso che ultimamente è sotto gli occhi di tutti. Sarà che ormai abbiamo familiarizzato con filtri e stratagemmi vari per modificare le foto ad hoc, ma ormai gli utenti sono bravissimi a riconoscere quando c'è qualcosa che non va in uno scatto. Basta una piccola ombra di troppo, una sfumatura strana ed ecco che il mistero della perfezione è presto svelato. Il fatto che tante celebrities ultimamente stiano optando per la condivisione di immagini più autentiche e realistiche deriva proprio da questo: dal fatto che si è fatta avanti una vera e propria ossessione per la perfezione di cui però non se ne può più. Ne ha parlato per esempio Clio MakeUp, preoccupata dalle ripercussioni che questo fenomeno potrebbe avere a lungo andare sui giovani, sulle persone più fragili. Il rischio è di non riuscire più a distinguere reale e virtuale, di rincorrere ideali di bellezza malsani e canoni estetici impossibili, quelli appunto che balzano agli occhi quando si eccede col fotoritocco, ostentando una perfezione del tutto irrealistica nella vita vera, fuori da Instagram.

Khloe Kardashian non rinuncia al fotoritocco

Khloe Kardashian non è certamente una paladina della bellezza naturale, ma i suoi fan sono sempre più stanchi di vederla completamente ritoccata nelle foto. Anche stavolta si sono detti preoccupati per la frequenza con cui le modifica, anche in modo piuttosto pesante, per questo l'hanno invitata a condividere un'immagine di sé più vera e ad accettarsi. "Impara ad amare te stessa Khloe" le ha scritto un follower. La star di Al passo con i Kardashians, sorella di Kim, è apparsa particolarmente magra in una delle ultime foto messe su Instagram, in cui sfoggia il nuovo colore di capelli. Indossa un corsetto beige aderente e un paio di jeans stretti in vita.

Qualcuno ha immediatamente riconosciuto degli errori di Photoshop (delle strane ombre all'altezza della vita e sulla macchina) aggiungendo: "Sei naturalmente bella, non c'è bisogno di photoshoppare ogni fotografia". La 37enne sembra abbia dei problemi con la propria immagine, forse a causa di traumi mai superati del tutto. Da piccola è stata vittima di bullismo, da parte di chi la paragonava alle sue sorelle non ritenendola all'altezza, pensando che non fosse bella tanto quanto loro. Da lì il ricorso al chirurgo, a diete sempre più drastiche e a fotoritocchi che l'hanno resa sempre più irriconoscibile, nel tentativo di acquisire autostima e sicurezza. Una volta entrati in questo vortice, è difficile uscirne: "Tu e le tue sorelle avete creato uno standard di bellezza irraggiungibile che ora faticate voi stesse a mantenere" ha notato qualcuno.