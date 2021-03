Questa sera protagonista sul palco della finale di Sanremo 2021 avrebbe dovuto essere Simona Ventura, che purtroppo è risultata positiva al Covid 19 e non ha potuto partecipare al Festival. All'Ariston Giovanna Botteri ha condotto con Amadeus e Fiorello la serata finale, finalmente una donna nuova ha portato a Sanremo un messaggio diverso rispetto al solito. Sul palco tra gli ospiti, oltre a Francesco Gabbani, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, una splendida Serena Rossi. Ecco le pagelle di stile della finale di Sanremo 2021, con i voti ai look di cantanti, conduttori e ospiti sul palco dell'Ariston.

Amadeus in Gai Mattiolo – Voto 5

Il primo look di Amadeus vede protagonista una giacca tuxedo dai rever a scialle molto elegante, che cade a pennello. Peccato solo per la cascata di cristalli sulle spalle che sembra una spolverata di non so che lanciata così.

Serena Rossi in Giorgio Armani – Voto 6 – –

Talentuosa, bellissima, simpatica, portatrice di una bellezza e di uno stile semplice e mai gridato. Ci aspettavamo tanto da lei in fatto di look… Non ci ha colpito. Avrebbe potuto sceglie un abito indimenticabile e invece…

in foto: Serena Rossi in Giorgio Armani

Zlatan Ibrahimovic in Dsquared2 – Voto 6-

Il calciatore questa sera sceglie un primo smoking bianco e nero con profili e maxi fiore sul bavero appuntito. Cristalli lucenti spuntano sul tuxedo del secondo look. Come sempre elegante ma lo preferivamo con gli smoking della serata precedente (erano perfetti).

in foto: Amadeus in Gai Mattiolo, Zlatan Ibrahimovic in Dsquared2

Gaia in Salvatore Ferragamo – Voto 6–

Gaia per la finale sceglie un particolare abito giacca ricoperto di frange, senza dubbio originale, senza dubbio concettuale ma poco adatto alla giovane cantante. Belli i gioielli, il trucco e l'acconciatura con raccolto e chignon basso.

in foto: Gaia in Salvatore Ferragamo

Ghemon in Marni – Voto 6 e 1/2

Migliora il look di Ghemon per la serata finale. Il cantante sceglie uno smoking burgundy con rever in satin nero. Belle le linee morbide e over dei pantaloni. Peccato per la camicia nera (che proprio non ci piace).

Gio Evan in Waxewul – Voto 5

Finalmente il cantante ha letto le nostre pagelle e ha lasciato in camerino i completini a stampa e soprattutto i bermuda. Certo la giacca bianca in satin che sembra di carta non risolve la situazione ma almeno si è impegnato!

Ermal Meta in Dolce&Gabbana – Voto 4

Look in stile becchino, ma con cristalli, per Ermal Meta. Abito dai rever a lancia in tessuto damascato con luccicanti profili di cristalli. Non amiamo il damascato, non amiamo i cristalli. Bocciato.

Fulminacci in Vaderetro by Tiniy Idols – Voto 5

Una cosa sono gli abiti oversize, un'altra cosa sono gli abiti della taglia sbagliata… Nulla da dire sul look di Fulminacci, carino il dettaglio della camicia Hawaii pink con fiori, ma il vestito non sembra cucito indosso a lui.

Francesco Renga in Dolce&Gabbana – Voto 6 e 1/2

Ancora una camicia nera per il cantante sul palco della finale. Peccato, perché l'abito non era male. Dato lo stile essenziale a cui ci ha abituati, Renga si può permettere anche un tuxedo dal bavero incrostato di cristalli lucenti. Non male, ma quella camicia nera…

Extraliscio feat. Davide Toffolo in Dolce&Gabbana – Voto 8

Smoking, frac, tight, panciotti, papillon e giacche a coda: i componenti del gruppo sono adorabilmente punk (e poi hanno look impeccabili). Promossi.

Colapesce Dimartino in Dolce&Gabbana – Voto 9

Troppo cool il duo. Look originali e perfetti dalla prima puntata fino all'ultima. Sono riusciti a essere glam senza essere eccessivi, originali senza strafare. Promossi a pieni voti.

in foto: Malika Ayane in Giorgio Armani

Malika Ayane in Giorgio Armani – Voto 8

Grintoso, chic e originale, lo styling della cantante è praticamente perfetto. Questa sera sceglie il total black, con una giacca corta ricoperta di paillettes e pantaloni larghi con elastico alla base. C'è sempre il dettaglio dello stivaletto strong che non guasta.

Francesca Michielin in Miu Miu – Voto 4

Abito celeste con spalline a sbuffo, Francesca Michielin questa sera sembra uscita da un cartoon Disney. Ma perché si veste da principessa? Ci aveva promesso un viaggio nella musica italiana degli anni '60 e la ritroviamo con look bon ton. Bocciata.

in foto: Francesca Michielin in Miu Miu

Fedez in Versace – Voto 5

Davvero strong la giacca stampata con super rever appuntiti. Divertente, senza dubbio originale ma lo ingessava ancor più di quello che Fedez solitamente già è sul palco dell'Ariston. Rimandato!

in foto: Fedez in Versace

Ornella Vanoni – Voto 10

Ornella è Ornella, lei sale sul palco e inizia a comandare! Questa sera conquista tutti con la sua simpatica e con un abito sobrio ed elegante dallo scollo a barca. Promossa a pieni voti.

Willie Peyote in Carlo Pignatelli – Voto 3

Testo fantastico look decisamente sbagliato e senza senso. Il cantante sembrava dover andare a un colloquio di lavoro…

Orietta Berti in GCDS – Voto 8

Una cascata di paillettes dorate sulla tunica che sembra rubata al mago Otelma. Che dire? Semplicemente fantastica, la vera rivelazione di questo Sanremo 2021 (e ad amarla sono i più giovani!)