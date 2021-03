Il Festival di Sanremo è arrivato alla serata conclusiva e la classifica provvisoria vede tra le prime posizioni anche Annalisa. La cantante lanciata dal talent Amici torna all'Ariston con il brano "Dieci" per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera: il brano ha conquistato il pubblico tra radio e Spotify, ma anche i suoi look non sono passati inosservati. Durante la prima serata Annalisa ha lasciato tutti a bocca aperta con un minidress nero con una profonda scollatura rivelatrice, mentre per la serata dei duetti ha preferito un vestito nero con le frange. La svolta è arrivata alla quarta serata, con un tailleur maschile grigio perla, indossato senza reggiseno. Per la finale invece ha scelto un abito azzurro carico con delle rouches e sandali alla schiava coordinati.

Il vestito di Annalisa per la finale di Sanremo

Per la finale Annalisa ha scelto di abbandonare i pantaloni indossati nel corso della quarta serata e di tornare a un minidress iperfemminile color azzurro carico. L'abito con le maniche lunghe aveva una profonda scollatura e una serie di ruches che correvano lungo lo scollo e terminavano oltre l'orlo, a mo' di tante code. Un look molto girlish e lezioso firmato Blumarine, completato da sandali alla schiava dello stesso colore e dall'ombretto glitter. I capelli erano sempre lisci, portati tutti su un lato, e lasciavano scoperti gli orecchini a cerchio.

in foto: Annalisa alla finale di Sanremo

Com'è cambiata Annalisa negli anni

In questi dieci di carriera abbiamo visto Annalisa sbocciare: quando ha esordito ad Amici infatti era appena ventenne, portava i capelli rossi con la frangia e un make up molto pronunciato. Oggi Annalisa Scarrone ha 35 anni e sfoggia look molto più sensuali e glamour: anche in questa edizione di Sanremo l'abbiamo vista sfoggiare sandali alla schiava e minidress con scollature molto profonde che lasciano intravedere il tatuaggio a forma di conchiglia che ha sotto il seno. I capelli rossi sono ancora la sua cifra distintiva, ma nel tempo ha scelto una sfumatura più scura e naturale e ha abbandonato la frangetta. Bellissima e con una voce d'angelo, Annalisa ha già vinto la sua gara di stile.