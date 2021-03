Qualunque sia l'esito della classifica di Sanremo 2021, la giovane rapper Madame è già tra i vincitori morali di questa edizione: a soli 19 anni ha avuto l'onore di cantare sul palco più famoso d'Italia, facendosi amare per la grinta e per i look iconici firmati Dior. Nel corso delle serate ha stupito tutti salendo scalza sul palco (per un motivo ben preciso) e per i messaggi nascosti nei suoi look. Per la finale ha scelto un altro modello particolare firmato Dior, questa volta in stile sposa: è infatti apparsa vestita di bianco e con un velo sulla testa che ha sollevato durante l'esibizione.

Il look "da sposa" di Madame per la finale

Per l'esibizione della finale Madame ha scelto di indossare un completo tre pezzi bianco firmato Dior composto da una giacca, un gilet e i pantaloni classici con le pence. Il completo è impreziosito da una cascata di perline sul colletto e sulla giacca e dal velo "nunziale" su cui è ricamata la parola "Voce", il titolo del suo brano. Anche durante questa performance ha scelto di salire sul palco scalza. Il look "da sposa" potrebbe proseguire il filone inaugurato ieri con l'abito di paillettes con il seno disegnato sopra. In quel caso era un omaggio alla maternità: "Questa sera mi vesto da madre, madre della mia voce". Questa sera potrebbe aver inscenato il "matrimonio" con la sua musica.

in foto: Madame in Dior

Lo stile di Madame a Sanremo

Giovane e irriverente, Madame ha conquistato tutti con il suo stile unico, fuori da ogni etichetta. Femminista e bisessuale dichiarata, anche i suoi look sono anti convenzionali. Niente abiti glamour o da diva: per la prima apparizione sul palco dell'Ariston ha scelto un completo effetto specchio firmato Dior e ha cantato il suo brano "Voce" a piedi scalzi. Per la serata cover invece ha scelto di interpretare una professoressa che tiene ai suoi alunni una lezione sull'incomunicabilità: il tailleur era sempre Dior, ma grigio e rigoroso, mentre la maglietta conteneva un messaggio ricamato. Ma il look più originale l'ha sfoggiato durante la serata finale: un bellissimo completo tempestato di perle, che rimanda al matrimonio. La rapper ha grinta da vendere e di sicuro Sanremo sarà un trampolino di lancio formidabile per la sua carriera.