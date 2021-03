Quale ragazza non ha mai sognato di vestirsi come una principessa Disney, almeno una volta nella vita? Francesca Michielin probabilmente ha deciso che era arrivato il momento di farlo e si è presentata alla finale di Sanremo 2021 con un abito celeste pastello lungo fino ai piedi, decorato con dei cristalli sul petto. L'abito "da favola" (e non nel senso lusinghiero del termine) non è passato inosservato sui social: "Ma Francesca Michielin perché si è vestita da principe azzurro?" si domanda un utente su Twitter, riassumendo il sentimento comune.

L'abito di Miu Miu in effetti ha uno stile principesco molto "Disney": maniche a sbuffo trasparenti, taglio impero, ricami preziosi sul corpetto e una gonna lunga fino a terra. Non manca proprio nulla per interpretare una principessa contemporanea delle fiabe.

in foto: L’abito azzurro di Francesca Michielin

L'ironia social sul look della Michielin

Oltre a essere il palcoscenico musicale più importante d'Italia, il Festival di Sanremo è anche una passerella di stile: il pubblico da casa scruta ogni dettaglio dei look dei cantanti e non risparmia qualche stilettata sui social. Questa sera il look più chiacchierato è l'abito celeste pastello di Francesca Michielin. In molti hanno notato questa somiglianza su Twitter: "Mia madre: ma questa sembra Biancaneve". E c'è chi azzarda paragoni con gli abiti stile Regency della serie tv Bridgerton (e fin qui tutto bene) o con le gemelline del film "The Shining". E visse per sempre felice e contenta.