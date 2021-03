Sorriso luminoso, talento e una bellezza semplice e naturale: Serena Rossi è tra le attrici più amate dal pubblico italiano e questa sera è ospite della finale del Festival di Sanremo 2021. Non è la sua prima volta sul palco dell'Ariston: nel 2018 ha duettato con Renzo Rubino e nel 2019 ha cantato con Claudio Baglioni. Quest'anno torna per parlare del suo nuovo programma, "Canzone Segreta", in onda dal 12 marzo su Rai1.

Ha sceso le famose scale visibilmente emozionata, bellissima in un abito Giorgio Armani celeste polvere con disegni geometrici neri, con un bustier e una gonna con applicazioni in tulle.

in foto: Serena Rossi con Amadeus sul palco dell’Ariston

Il vestito di Serena Rossi alla finale di Sanremo

Serena Rossi è arrivata sul palco indossando un abito di Giorgio Armani: si tratta di un modello a bustier con dei disegni geometrici neri che si rincorrono su un fondo celeste polvere. La gonna è doppiata da uno strato di tulle trasparente nero con delle applicazioni scintillanti. Completava il look un girocollo di brillanti, en pendant con gli orecchini. L'attrice ha scelto di acconciare i capelli con delle morbide onde retrò: un insieme semplice ed elegante, com'è nel suo stile.

in foto: Serena Rossi in Giorgio Armani

Serena Rossi, una carriera tra canto e recitazione

Sin da piccola Serena Rossi ha avuto la passione per il palcoscenico. La musica infatti ha fatto da sempre parte della sua famiglia: il padre è un musicista e la madre una cantante. La recitazione è diventata ufficialmente il suo mestiere nel 2003 grazie alla serie "Un Posto al Sole", il suo primo ruolo importante. Ma accanto al mestiere d'attrice ha sempre coltivato anche la passione per la musica e per il canto: due talenti che si sono uniti quando è stata scelta per interpretare Mia Martini nel film "Io sono Mia". Serena Rossi è anche doppiatrice: la sua voce ha fatto innamorare i più piccini nel cartone animato Disney "Frozen". Arrivata sul palco ha avuto il suo momento musicale: ha intonato un brano di Jovanotti dedicandolo al conduttore Amadeus, prima di presentare i cantanti in gara.

in foto: Serena Rossi scende le scale dell’Ariston

Una bellezza autentica e naturale (anche sui social)

Di recente ha ricoperto il ruolo dell'assistente sociale napoletana Mina Settembre nell'omonima fiction Rai: una donna generosa e appassionata, che sa quello che vuole e non ha bisogno di un uomo al suo fianco per sentirsi realizzata. Ma non è stato solo il talento di Serena Rossi a farla amare dal pubblico: l'attrice è nota per la sua spontaneità e per la sua semplicità. Doti rare nell'ambiente dello spettacolo, che richiede una finta perfezione a tutti i costi. Anche sui social l'attrice napoletana non ha paura di mostrarsi al naturale, con le piccole imperfezioni che rendono le donne più belle e più vere. Una vera e propria boccata d'aria fresca: anche questa sera ha illuminato l'Ariston con il suo sorriso.