Fedez rivela i retroscena delle sfilate: cosa è accaduto quando ha salutato Dua Lipa Fedez ha preso parte a diversi eventi che si sono tenuti durante l’ultima Milano Fashion Week. Se davanti ai riflettori è apparso serio, glamour e sofisticato, una volta tornato a casa non ha esitato a rivelare alcuni esilaranti aneddoti legati alle sue esperienze alle sfilate.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è ormai una vera e propria icona di stile oltre che uno dei rapper più seguiti del nostro paese e, complice il lavoro da fashion influencer della moglie Chiara Ferragni, siede spesso in prima fila alle sfilate. In occasione della Settimana della Moda milanese che si è appena conclusa, ha preso parte a tre show: quello di Donatella Versace, di Hugo Boss e di Versace X Fendi. Se nel front-row è apparso sempre glamour, sofisticato e serio, una volta tornato a casa non ha esitato a lasciare libero sfogo alla sua ironia. Dopo aver indossato i tacchi alti, finendo al centro delle critiche, ha rivelato alcuni divertenti aneddoti legati alle sue esperienze alla MFW.

"Mi hanno inquadrato mentre mi stavo scaccolando"

Non è una novità che Fedez documenti ogni aspetto della sua quotidianità sui social, dai dolci momenti familiari agli impegni lavorativi, ma quello che ha fatto durante la Milano Fashion Week ha divertito molto i fan. Oltre ad aver condiviso i momenti più esilaranti delle sue esperienze alle sfilate, da quando si è ritrovato a essere 30 cm in meno rispetto a Chiara Ferragni con i tacchi a quando andava alla ricerca di un drink durante il party Versace, ha anche raccontato alcuni aneddoti inediti. Con aria seriosa ha realizzato alcuni video selfie in cui ha illustrato alcuni epic fail di cui è diventato protagonista. Il primo? "Evento in uno stadio di baseball con tanto di maxi schermo che riprende il pubblico, mi inquadrano proprio nel momento in cui mi sto scaccolando".

Fedez alla sfilata di Hugo Boss mentre si scaccola

Fedez e i "lati oscuri" della Milano Fashion Week

Il secondo aneddoto, invece, riguarda lo show di Versace di sabato sera, in occasione del quale ha rincontrato Dua Lipa, la cantante che conobbe per la prima volta i Ferragnez poco dopo la nascita di Leone. Le parole di Fedez sono state: "Per questo aneddoto non ho prove video ne fotografiche: vado a salutare Dua Lipa ma mi dimentico di avere un evidente problema di sudorazione delle mani. Le do la mano, gliela stringo e una frazione di secondo dopo vedo che si pulisce la mano sulla gonna". Insomma, il rapper ha rivelato il "lato oscuro" del patinato mondo della MFW e i fan non hanno potuto fare a meno di apprezzare la sua spontaneità e la sua simpatia.