Fedez coi tacchi alti, piovono critiche: chi lo giudica poco mascolino, chi dice che è da donne Fedez è un grande appassionato di sneakers, ma con le calzature indossate nella quarta giornata della Milano Fashion Week non lo avevamo mai visto prima! Il rapper, che è un sostenitore della moda genderless, ha messo ai piedi delle scarpe con tacco vertiginoso, uguali a quelle della moglie Chiara Ferragni.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Fedez, foto di Instagram @fedez

Non è un mistero: una delle cose che Fedez e Chiara Ferragni hanno in comune è la passione per le scarpe, amore che probabilmente erediterà anche la figlia Vittoria, visto che appena nata già possiede una collezione di sneakers da vera star. L'influencer, solo nella sua valigia per le vacanze estive, aveva portato con sé calzature per un valore complessivo pari a 13.362 euro! Sì, perché ovviamente possiede decollété e ciabatte griffate, delle Maison più prestigiose. Una delle sue preferite è senza dubbio Hermes: di questo marchio possiede sandali di tutti i colori, per un valore di quasi 10 mila euro! Ma il marito Fedez non è da meno. Il rapper ha la casa letteralmente invasa da scarpe di diversi colori, modelli e brand. Da vero collezionista ha anche acquistato le tanto discusse Satan Shoes, le "scarpe di Satana" da 1000 euro con una goccia di sangue nella suola. Se però c'è un paio di scarpe che non abbiamo mai visto ai piedi di Fedez, sono quelle che ha sfoggiato ieri in occasione della quarta giornata della Milano Fashion Week.

Fedez con i tacchi alti

Non potevano mancare Fedez e Chiara Ferragni alla sfilata di Versace, che ha chiuso la quarta giornata della Milano Fashion Week. Il brand a entrambi sta particolarmente a cuore e sono molto legati a Donatella Versace. Lo show è stato una parata di stelle, che ha visto sfilare in passerella grandi nomi: Dua Lipa, Lourdes Ciccone (figlia di Madonna), Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Irina Shayk. I Ferragnez sono stati grandi ospiti dell'evento e per l'occasione hanno dato il meglio, in fatto di stile. Chiaramente total look Versace per entrambi. Per lei: top in pelle nera decorato con hardware Medusa dorato e minigonna in twill plissettato con stampa La Greca. Per lui camicia di seta con stampa La Greca e abito nero classico. Sui social hanno rivelato un momento divertente del dietro le quinte, mentre erano ancora a casa a prepararsi.

Chiara Ferragni e Fedez, Instagram Story @chiaraferragni

Chiara Ferragni è più alta di Fedez e con i tacchi scelti per partecipare alla sfilata, la differenza era davvero notevole! Per questo il rapper non si è perso d'animo e ha optato per una soluzione strategica e fashion al tempo stesso: ha indossato le stesse calzature della moglie, ma non rosse bensì di un acceso fucsia! Ed ecco risolto il problema altezza, su cui entrambi spesso hanno ironizzato. Celebrities coi tacchi, nella storia della musica e dello spettacolo, se ne sono viste tante. I tacchi alti, infatti, sono stati inventati proprio per gli uomini, anche se oggi vengono considerati un simbolo di femminilità, qualcosa di appartenente al solo guardaroba delle donne.

Damiano David lcon stivali Louboutin

Indossavano scarpe col tacco i nobili francesi del Seicento, i cow-boy degli Stati Uniti anni più tardi, fino ad arrivare al Glam Rock degli anni Settanta con i Kiss e i New York Dolls. Di recente li hanno indossati spesso anche Damiano dei Maneskin, Harry Styles e Achille Lauro, icone di moda genderless, una moda senza distinzioni tra capi per uomini e capi per donne, dove i confini sono fluidi e sfumati, in nome della libertà d'espressione e contro gli stereotipi di genere. Fedez ultimamente sta facendo molta sensibilizzazione su questa tematica, cercando di abbattere quei canoni di mascolinità a tutti i costi. Prima ha difeso il ddl Zan contro l'omotransfobia, poi ha risposto al senatore Pillon dicendo "Se mio figlio decidesse di truccarsi non mi turberebbe" e infine ha anche lanciato una sua linea di smalti.

alcuni commenti al post di Fedez

Alcuni follower hanno criticato le foto di Fedez coi tacchi, evidenziando che dovrebbe vergognarsi o che quelle scarpe sono da donna e che dovrebbe lasciare che fosse solo sua moglie a indossarli. Ma non è certo il make up a rendere un uomo ‘meno uomo' e neppure dei tacchi. Il problema sta nella violenza, nella sopraffazione, nei soprusi: sono queste le cose da condannare.