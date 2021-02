Elisabetta Gregoraci ieri sera, nella puntata numero 38 del Grande Fratello Vip 2020, condotta da Alfonso Signorini, ha stupito tutti con il suo sexy look trasparente e indossando un abito vedo non vedo che rivelava le curve della showgirl. Addio ai completi maschili con giacca e pantaloni, addio anche alle tute oversize e ai mini dress tuxedo: Elisabetta Gregoraci per celebrare il suo 41esimo compleanno in diretta televisiva sceglie un outfit estremamente sensuale che lascia poco all'immaginazione. Durante il giorno la showgirl aveva pubblicato sui social uno scatto del suo party di compleanno, in cui indossava un casto completino bon ton di Tory Burch, con cardigan da lady e minigonna al ginocchio. Per la serata tutto cambia ed Elisabetta appare come una sexy Diva, scegliendo un tubino aderente in tulle trasparente e con piume total black.

Svolta sexy per la Gregoraci che indossa l'abito nudo

La svolta sexy della Gregoraci è senza dubbio merito dello stylist Giuseppe Dicecca, che da qualche settimana segue Elisabetta Gregoraci e cura per lei look da indossare durante le dirette del celebre reality di Canale 5, il più lungo della storia, che si concluderà il prossimo 1 marzo 2021. Dicecca è celebre per i sexy look pensati negli anni per Belén Rodriguez, la sua cliente più famosa: creò lui il celebre outfit sanremese con farfallina in mostra della Rodriguez a Sanremo 2012, anno in cui la co-conduttrice del Festival destò grande scalpore apparendo sul palco dell'Ariston con un abito dal maxi spacco firmato Fausto Puglisi, all'epoca stilista quasi sconosciuto dal grande pubblico italiano. Evidentemente anche con la Gregoraci l'ex stylist di Belén ha scelto un mood più hot ed ha deciso di puntare su nomi poco noti della moda italiana.

in foto: Il look di Elisabetta Gregoraci per la puntata 38 del GF Vip

Non che la Gregoraci fin ora abbia indossato abiti casti, l'abbiamo infatti vista nelle diverse puntate del GF Vip con succinti mini dress dalla gonna corta che mettevano in mostra le gambe, con tubini aderenti dal maxi spacco e con abiti stretch in vinile dalla profonda scollatura, che mettevano in mostra il seno della showgirl. Mai però avevamo visto in diretta il lato b di Elisabetta in maniera così chiara. Durante la puntata andata in onda l'8 febbraio 2021 la showgirl è stata chiamata sul palco da Alfonso Signorini per un siparietto con alcuni concorrenti in gara, siparietto organizzato per celebrare in diretta il 41esimo compleanno della Gregoraci. La showgirl ha calcato la passerella in studio mostrando le curve e l'abito aderente che evidenziava la presenza sotto il tulle trasparente solo di un reggiseno a balconcino a fascia e di una culotte a tanga e a vita alta che lasciava il lato b scoperto.

in foto: Elisabetta Gregoraci in Bartolotta&Martorana

Elisabetta Gregoraci: il look per la puntata 38 del GF Vip

Per la puntata dell'8 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha indossato un abito del marchio Bartolotta&Martorana, che sul sito del brand costa 1579 euro e fa parte della collezione Fall/Winter 20-21. Il modello scelto per l'occasione è un abito bustier a sirena aderente, realizzato in tulle trasparente con scollo a cuore e senza spalline. A rendere originale il vestito lunghe frange alla base della gonna e sontuosi ricami tridimensionali neri dal mood baroque sul corpetto e sui fianchi.

in foto: Bartolotta&Martorana Fall/Winter 20–21

Lo stylist Giuseppe Dicecca ama sperimentare con le sue star facendo indossare loro look firmati da designer poco conosciuti e giovani stilisti, tentando di lanciarli nel mondo dello spettacolo. In una delle precedenti puntate del GF Vip aveva vestito Elisabetta con un abito dal sexy scollo e color fucsia acceso di una stilista emergente, Giorgia Arcidiacono, mentre ancora prima le aveva fatto sfoggiare un mini dress a stampa multicolor firmato Marcobologna. Ora, invece, punta su Simone Bartolotta e Salvatore Martorana, un duo di giovani designer siciliani, provenienti dall'Accademia di Belle Arti, amanti del mood barocco e che si ispirano allo stile di celebri stilisti come Alexander McQueen.

in foto: L’abito Bartolotta&Martorana

Per completare il sexy look Elisabetta Gregoraci abbina un paio di sandali neri con maxi perle sulla punta, firmati, Lerre, dicendo dunque addio alle tanto amate scarpe di lusso, e al collo indossa una micro collanina con perline nere simile a un rosario. Sul polso spuntano i preziosi bracciali in oro bianco e diamanti firmati Cartier dal valore esorbitante da cui Elisabetta non si separa mai. Se nella puntata precedente la Gregoraci aveva esibito un nuovo hair look con capelli raccolti in uno chignon, per la nuova puntata torna a un'acconciatura morbida, con capelli ondulati e fila centrale.