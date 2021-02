La puntata 37 del Grande Fratello Vip non è stata tutta sorrisi e paillettes, qualche giorno fa i protagonisti del reality sono stati sconvolti da una notizia drammatica: è morto il fratello di Dayane Mello, Lucas, che a soli 26 anni ha perso la vita in un incidente d'auto. Per mostrare rispetto al grave lutto che ha colpito la modella brasiliana i "vipponi" hanno lasciato nell'armadio lustrini e colori sgargianti, preferendo il total black. La stessa scelta di stile l'hanno fatta gli ex concorrenti, che non hanno esitato a presentarsi fuori la porta rossa per dedicare un lungo applauso alla Mello. In prima fila c'era Elisabetta Gregoraci, che per l'occasione ha rivoluzionato la sua immagine seguendo il trend dei look mannish.

Il tuxedo nero di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci continua a essere una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip anche se ha abbandonato la casa da quasi due mesi. Nonostante gli scontri avuti con Dayane Mello durante la sua permanenza al reality, non ha potuto fare a meno di mostrarle sostegno e vicinanza dopo la morte del fratello Lucas, apparendo evidentemente commossa fuori la porta rossa. La cosa particolare è che ha abbandonato minigonne e scollature, preferendo un look mannish in total black. La showgirl ha infatti indossato uno smoking della collezione PLEASEDONTBUY by Twinset con giacca sartoriale drappeggiata sul lato e pantaloni a sigaretta aderenti. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté di vernice nera con il tacco a spillo di René Caovilla e ha aggiunto un ulteriore tocco androgino con un raccolto tiratissimo.

in foto: Tuxedo PLEASEDONTBUY by Twinset

Elisabetta Gregoraci in versione androgina

Sarà perché ha cambiato stylist, "rubando" Giuseppe Dicecca a Belén, o perché semplicemente voleva rimanere sobria con estrema eleganza, ma l'unica cosa certa è che Elisabetta Gregoraci sembra aver rivoluzionato il suo stile. Se fino a qualche tempo fa incantava tutti con minidress sensuali, scollature audaci e maxi dress dalle trasparenze provocanti, dalla scorsa settimana la showgirl è apparsa trasformata. Dopo l'abito corto ma accollatissimo della puntata 36, ieri ha puntato sul trend mannish, apparendo sul palco in un'inedita versione androgina con tanto di smoking e capelli legati. Certo, non sono mancati i dettagli iper femminili, dai tacchi a spillo al trucco smokey eyes, ma il cambiamento rispetto a qualche settimana fa è evidente. Nelle prossime settimane continuerà a sorprendere i fan con i suoi inediti outfit? L'unica cosa certa è che lunedì 8 febbraio è il suo compleanno e i followers si aspettano grandi cose da lei in fatto di look.