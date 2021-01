Elisabetta Gregoraci potrà pure aver abbandonato il Grande Fratello Vip da quasi due mesi ma, nonostante abbia ripreso la sua normale routine quotidiana, continua a essere una delle grandi protagoniste del reality, tanto che, a differenza di molti degli ex coinquilini, viene interpellata da Alfonso Signorini in ogni puntata. Segue le dirette dagli studi di Cinecittà e settimana dopo settimana riesce sempre a incantare tutti con i suoi look, a prova del fatto che è una vera e propria icona fashion. Ieri sera, ad esempio, ha indossato un abito fucsia con il corpetto-camicia, portandolo sbottonatissimo, così da mettere in risalto il décolleté. Ogni volta che ha conquistato un'inquadratura, il pubblico è letteralmente impazzito.

L'abito fucsia di Elisabetta Grecoraci

Dopo il look total white per l'incontro con Pierpaolo Pretelli e il tubino in vinile super aderente, Elisabetta Gregoraci è tornata a sedurre il pubblico del GF Vip. Nella puntata 35 andata in onda il 29 gennaio ha indossato un abito fucsia firmato Giorgia Arcidiacono, un modello con la gonna a pieghe e il corpetto camicia con la manica a sbuffo e dei bottoni in madreperla sul davanti, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 750 euro. La showgirl l'ha portato sbottonato fin sotto al seno, mettendo in risalto il décolleté procace. Come ha scampato il rischio incidente hot? Alcune inquadrature hanno rivelato un piccolo "segreto" nascosto nell'abito: al suo interno aveva un micro reggiseno "invisibile" in nero che teneva fermo il corpetto.

Elisabetta Gregoraci sfoggia dei nuovi sandali gold

Nel look di Elisabetta potevano mai mancare i dettagli di lusso? Assolutamente no e, oltre ai soliti bracciali preziosi in oro e diamanti da cui non si separa mai, ha indossato anche un paio di scarpe griffate. Si tratta dei sandali City Light Techno Blade di Casadei, un modello tempestato di glitter gold con un i cinturini intrecciati e un vertiginoso tacco a spillo metallizzato. Qual è il loro prezzo? Sul sito del marchio vengono venduti a 660 euro. La Gregoraci ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati e non ha esitato a sorridere in camera, incantando tutti con la sua bellezza mozzafiato. Insomma, sebbene Giulia Salemi l'abbia sostituita nel ruolo di icona fashion all'interno della casa, la showgirl continua a essere la più glamour di questa edizione del reality.