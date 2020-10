Venerdì 2 ottobre 2020 è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, affiancato in studio dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. La serata è stata caratterizzata da diversi colpi di scena come il confronto a mezzo stampa tra Flavio Briatore ed Elisabetta Canalis. La showgirl ha risposto alle accuse fatte dall'ex marito tramite un'intervista rilasciata mentre lei è nella casa. Provata dall'accaduto la Gegoraci ha difeso le sue posizioni e proseguito il gioco. Durante la diretta il pubblico ha ammirato il look total black di Elisabetta, elegantissima nel suo tubino scuro con dettagli chain e sandali in vernice dal tacco chilometrico.

Dopo aver stupito tutti con il trendy look composto con bermuda di pelle da migliaia di euro e maglione crema con catene argento applicate, griffato Bottega Veneta, e aver ammaliato con un minidress ricoperto di frange dalla tonalità chiara di Elisabetta Franchi, Elisabetta Gregoraci torna al nero indossando un modello aderentissimo con maxi scollatura. Per la sesta puntata del Grande Fratello Vip la showgirl ha scelto un tubino dallo scollo a cuore e con spacco laterale di Elisabetta Franchi che costa intorno ai 440 euro. L'abito bustier ha una catena legata dietro il collo con dettaglio foulard in seta applicato sulla nuca e una cintura mini a catena in vita. Al modello essenziale Elisabetta abbina sandali dalle linee semplici in vernice nera con cinturino in vita, tacchi a spillo e listini incrociati sulla punta. Ai polsi la showgirl indossa i suoi soliti bracciali in diamanti di Cartier, mentre sulle orecchie spuntano orecchini pendenti di diamanti. L'acconciatura scelta per l'occasione è estremamente semplice con capelli lisci e sciolti, il make up punta sulle labbra con rossetto rosa.