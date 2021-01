Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste più amate dell'edizione 2020-21 del Grande Fratello Vip e, nonostante sia uscita dalla casa da ormai quasi 2 mesi, sono moltissimi i fan che continuano a seguirla assiduamente sia sui social che in tv. Se la scorsa settimana aveva deciso di non partecipare al programma, presumibilmente per stare con il figlio Nathan Falco Briatore, per la puntata 34 è tornata negli studi del reality e ancora una volta è stata interpellata dal conduttore Alfonso Signorini per commentare la storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La showgirl di origini calabresi è apparsa tranquilla e serena mentre ha augurato ai due di essere semplicemente felici e ha attirato le attenzioni del pubblico con il suo look. Ha infatti osato in fatto di sensualità, puntando tutto su un tubino dai dettagli "aggressivi".

Il look seducente di Elisabetta Gregoraci

La puntata 34 del GF Vip ha segnato il ritorno in studio di Elisabetta Gregoraci che, dopo il look total white scelto per l'incontro con Pierpaolo e l'appariscente abito gold indossato a Capodanno, questa volta ha preferito un più tradizionale nero. Ha però detto addio ai dettagli romantici e bon-ton, preferendo qualcosa di più sensuale e aggressivo. Ha infatti indossato un tubino effetto vinile di Elisabetta Franchi, un modello aderente con gonna a matita e bustier strapless steccato con lo scollo a punta di diamante. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 369 euro, anche se attualmente, essendo periodo di saldi, è possibile trovarlo a una cifra scontata. Per completare il tutto non potevano mancare le scarpe di lusso, ovvero i sandali Gucci con il tacco da 650 euro che aveva già sfoggiato spesso nella casa.

Look in latex e vinile, il trend dell'inverno 2021

Elisabetta Gregoraci da sempre viene considerata una vera e propria icona fashion e per il ritorno al GF Vip ne ha data l'ennesima prova. La showgirl ha seguito uno dei trend più gettonati del momento, quello dei look in latex e vinile, apparendo irresistibile e seducente in total black. Come già dimostrato da numerose star, da Elodie ad Anna Tatangelo, questa mania è perfetta per le donne che sanno cosa vogliono e che, attraverso un semplice outfit, intendono mettere in mostra il loro animo forte e audace. Insomma, se quando rimane tra le mura domestiche Elisabetta punta solo su capi casual, dai jeans alle sneakers (sempre iper griffate), per gli impegni professionali non esita a rivelare tutta la sua innata sensualità. Riuscirà a fare ancora di meglio nelle prossime puntate del reality?