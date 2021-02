Oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, la showgirl compie 41 anni e, nonostante le restrizioni legate all'emergenza Coronavirus, non ha rinunciato ai festeggiamenti, anche se sono stati in forma intima e ristretta a differenza del passato. Questa sera sarà nello studio del Grande Fratello Vip ma, prima di recarsi a Cinecittà per una nuova puntata del reality, si è concessa delle celebrazioni in famiglia tra le mura della sua enorme casa di lusso. Tra palloncini total pink, decine di rose rosse e tre torte personalizzate, la giornata è stata super piacevole. Poteva mai rinunciare alle griffe in un'occasione tanto speciale? Assolutamente no e ha puntato tutto su un look fiorato che sa di primavera.

La festa casalinga per i 41 anni

Quale migliore occasione del compleanno per radunare la famiglia? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci che, non potendo festeggiare in un ristorante o in un locale come al solito, ha optato per un più intimo party casalingo. Nell'enorme salotto sono comparsi dei palloncini total pink che riproducono il suo nome, i fan le hanno inviato innumerevoli bouquet di fiori, tra i quali spicca un fascio da un centinaio di rose rosse, mentre la sorella Marzia si è occupata dei dolci, dalle tre diverse torte personalizzate ai marshmallow decorati con il viso di Elisabetta. Oltre a Marzia Gregoraci, con la showgirl c'erano il figlio Nathan Falco e i nipoti, che sono stati lieti di ammirarla mentre spegneva le candeline in segno di buon augurio.

Elisabetta Gregoraci, il look primaverile per il compleanno

Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e anche per il compleanno "casalingo" ha dato il meglio di lei in fatto di look griffati. Ha puntato sull'eleganza di Tory Burch, abbinando due capi dai colori brillanti in perfetto mood primaverile. La showgirl ha infatti sfoggiato un cardigan color block in giallo con dei dettagli grigi sulla chiusura (da 638 euro) e una minigonna a campana a fondo azzurro decorata con dei fiori sui toni del giallo, rosa e verde. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduta a 374 euro. Per completare il tutto ha scelto degli stivali di camoscio nero con il tacco a spillo, dei collant velati e gli immancabili bracciali d'oro e diamanti. Per quanto riguarda i capelli, ha detto addio alla piega extra liscia e ha provato degli inediti boccoli. Cosa indosserà al GF Vip di questa sera?