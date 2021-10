Demi Moore a Parigi con Scout Willis: madre e figlia sembrano sorelle Demi Moore ha partecipato alla sfilata di Chloé, alla Paris Fashion Week. L’attrice 58enne è arrivata assieme alla figlia Scout LaRue Willis, nata 30 anni fa, quando era sposata con Bruce Willis (da cui poi ha divorziato). Entrambe sono grandissime appassionate di moda.

A cura di Giusy Dente

A distanza di quasi un anno ecco di nuovo Demi Moore alla Paris Fashion Week. L'anno scorso l'attrice aveva sfilato per Fendi, attirando moltissima attenzione su di sé. Tanti avevano insinuato che la 58enne avesse esagerato con la chirurgia: in passerella era apparsa molto diversa in viso, soprattutto all'altezza degli zigomi. In realtà lei ha sempre smentito il ricorso a qualunque intervento, attribuendo invece a uno stile di vita molto sano e a tanta atticità fisica il suo corpo invidiabile. Alla Paris Fashion Week 2021 non ha preso parte come modella: ha però assistito alla sfilata di Chloé assieme alla figlia Scout LaRue.

Demi Moore e figlie: passione per la moda

Demi Moore ha posato spesso con le sue tre figlie, nate dal matrimonio (finito) con Bruce Willis. Con loro condivide la passione per la moda e prendono spesso parte ad eventi esclusivi e shooting. L'anno scorso si è fatta immortalare assieme a Rumer e Scout per un servizio fotografico in bianco e nero realizzato da Tyler Shields: mamma e figlie erano vestite con abiti principeschi. Questa estate, invece, è stata la volta di un servizio fotografico realizzato per il brand di beachwear Andie Swim (marchio di cui la Moore è socia). Mamma e figlie (Rumer, Tallulah e Scout) hanno posato tutte insieme in costume.

Demi Moore alla Paris Fashion Week

Alla Paris Fashion Week Demi Moore non era sola. Con lei, alla sfilata di Chloé, c'era la figlia Scout LaRue: la ragazza quest'anno ha compiuto 30 anni. Il loro look era perfettamente in tono col clima autunnale, entrambe hanno scelto toni caldi e avvolgenti. L'attrice ha optato per un coordinato color cachi (camicia e pantaloni a palazzo) con lungo cardigan in cashmere senza maniche. Ad arricchire il look un paio di grossi occhiali da sole con montatura dorata.

Top a collo alto color senape per Scout LaRue, abbinato a una gonna midi arancione e marrone, in tono con la giacca di pelle scamosciata e gli stivali. Notevole la somiglianza tra le due donne, che più che mamma e figlia sembrano nonostante il passare del tempo semplicemente due sorelle.