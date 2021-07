Demi Moore sfida il tempo che passa: a 58 anni è in forma e posa senza trucco Demi Moore, dopo aver posato in costume per una campagna pubblicitaria assieme alle sue figlie, ha sfoggiato un bikini direttamente dalle sue vacanze in Grecia. Per l’attrice 58enne sembra che il tempo non sia passato e vanta un fisico scolpito e tonico.

A cura di Giusy Dente

Demi Moore in bikini

Accettarsi non è facile: la pressione sociale è altissima soprattutto nei confronti delle donne e ci si sente in obbligo di rispettare certi modelli, certi stereotipi, ostentando giovinezza a tutti i costi. Le cose si fanno ancora più difficili soprattutto quando lo star system ti fa sentire inadeguata e non più necessaria. Demi Moore ha avvertito il peso del passare degli anni, notando quanta fatica si faccia ad Hollywood dopo una certa età. L'industria cinematografica presta molta attenzione all'apparenza, riducendo drasticamente i ruoli per le donne over 40, come ha spiegato al Mirror in un'intervista del 2019. Lei di anni ne ha 58 ma è come se il tempo non fosse mai passato: sembra la 28enne del film Ghost degli esordi!

Demi Moore splendida 58enne

Al Mirror l'attrice aveva ammesso di essere preoccupata da alcuni cambiamenti che la gravità stava inevitabilmente apportando al suo corpo. "Ma sento che ciò che posso fare è accettarlo, abbracciare il tutto e non cercare più ciò che non va" aveva aggiunto, rivelando dunque di aver scelto la strada dell'accettazione, di un sereno rapporto con il passare degli anni e con la propria età. Certo, qualcuno ha avanzato l'ipotesi che la sua autostima e la sua sicurezza non siano del tutto frutto di un lavoro su se stessa, ma ci sia lo zampino del chirurgo. Di recente si è parlato di ritocchi al viso, in passato invece di interventi a seno, fianchi, cosce e pancia, senza mai ammissioni da parte della diretta interessata. Dal canto suo, lei pare stia molto bene con se stessa: ha nuovamente sfoggiato il corpo tonico e allenato in uno scatto su Instagram.

Demi Moore in bikini

Demi Moore in bikini

Demi Moore ha un rapporto sereno col tempo che passa, sta bene nel suo corpo. Si è fatta fotografare in bikini assieme alle figlie Scout, Tallulah e Rumer per una campagna pubblicitaria e ha immortalato il suo fisico statuario anche nel corso di una vacanza in Grecia. Per la sua giornata di mare ha scelto un due pezzi di Andie Swim, non a caso il modello Santorini: 55 dollari la parte superiore e 45 quella inferiore, per un totale di circa 84 euro. Il brand promuove la bellezza inclusiva di tutte le età, ecco perché le testimonial appartengono a diverse generazioni: Tallulah ha 27 anni, mamma Demi Moore 58 e sembrano sorelle!

Demi Moore in bikini

Bellissime over 50

Demi Moore non è la sola icona di bellezza over 50. Sharon Stone a 63 anni non ha alcuna paura di mostrarsi struccata, sfoggiando con sicurezza il bikini senza il timore di essere giudicata o di essere paragonata alla femme fatale degli esordi. Lei, così come altre dive del cinema, fa parte di una generazione che non vuole sentirsi ingabbiata in stereotipi di giovinezza a tutti i costi: vuole essere libera dal giudizio, libera di invecchiare serenamente, senza che questo le impedisca di sentirsi una donna affascinante. Per lo stesso motivo Andy MacDowell ha sfilato a Cannes coi capelli grigi, paladina di un nuovo modo di essere dive e cioè senza avere alcuna paura dell'età e senza essere schiave degli stereotipi.