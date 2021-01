Demi Moore è tra le grandi protagoniste della Paris Fashion Week dedicata alle collezioni Haute Couture per la Primavera/Estate 2021, ha sfilato per Fendi, tornando in passerella a 58 anni. È apparsa bellissima, seria e statuaria in total black con indosso un completo caratterizzato da blusa bustier dalla maxi scollatura e pantaloni palazzo. Nonostante l'avanzare dell'età, vanta una forma fisica impeccabile, tanto da fare invidia anche alle colleghe molto più giovani di lei. Al di là del clamore suscitato dal ritorno sulle scene "in gran stile", il dettaglio che ha attirato l'attenzione del pubblico è stato un altro. Sebbene sia impossibile non rimanere incantati dai penetranti occhi verdi dell'attrice, molti fan hanno notato che è cambiata moltissimo dagli esordi ad oggi, tanto da aver insinuato un presunto ricorso alla chirurgia. Certo, il broncio le era stato imposto dal direttore creativo Kim Jones, visto il tono serio dell'intero show, ma la differenza rispetto al passato sarebbe evidente.

Demi Moore, il sex symbol degli anni '90

Demi Moore è nata a Roswell nel 1962 e ha debuttato nel mondo dello spettacolo sul finire degli anni '80, passando alla storia con film cult come "Ghost", "Codice d'onore", "Proposta indecente". Complice la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue, col passare del tempo ha incominciato ad accettare ruoli sexy ed erotici che non solo le hanno permesso di guadagnarsi il soprannome di "Demi goddess", ovvero "semi-dea", ma l'hanno fatta entrare anche nell'olimpo dei sex symbol degli anni '90. I successi che ha raggiunto nel corso della carriera sono innumerevoli: è stata tra le prime star a posare nuda col pancione per Vanity Fair, ha ricevuto per tre volte una nomination all'MTV Movie Award come attrice più attraente, ha sdoganato il taglio rasato per donna con il film "Soldato Jane", dando prova di essere splendida anche con i capelli a zero.

in foto: Demi nel 1991

Gli ex "famosi" di Demi Moore

Demi Moore è attrice, produttrice, icona di bellezza e di stile, modella e alle sue spalle ha diversi ex "famosi", dal primo marito, il musicista Freddy Moore, a Bruce Willis, con il quale è stata sposata fino al 2000, dando vita alle tre figlie Rumer Glenn, Scout LaRue e Tallulah Belle, fino ad arrivare al terzo marito Ashton Kutcher, di 16 anni più giovane di lei. Con l'avanzare dell'età non ha perso fascino e bellezza e, nonostante ad oggi abbia 58 anni, continua a essere considerata un sex symbol. Certo, rispetto agli esordi appare un tantino più matura ma, complici l'attività fisica e una dieta rigorosa, è riuscita a tenersi in splendida forma, tanto da lasciare ancora il pubblico senza fiato con una sua semplice apparizione in passerella.

in foto: La Moore da giovane

Demi Moore è rifatta?

Demi Moore ha 58 anni ma continua a essere un indiscusso sex symbol, tanto da fare concorrenza anche alle giovanissime. La bellezza che vanta è tutta "farina del suo sacco"? A detta dell'attrice sì, tanto da essere intervenuta personalmente sulla questione, rilasciando un'intervista al DailyMail nella quale negava ogni tipo di ritocco chirurgico. Quali sono i suoi segreti per essere tanto splendida? Si affida a un nutrizionista che le ha realizzato una dieta personalizzata, ha un personal trainer, un istruttore di yoga e un campione i kickboxing sempre a sua disposizione, così da essere certa di vantare un corpo snello e tonico. Insomma, tenersi in forma per la Moore è un vero e proprio lavoro: chi sarebbe disposto a tanto pur di vantare un aspetto impeccabile alla soglia dei 60 anni?