Scout LaRue Willis compie 30 anni, la dolcissima dedica di mamma Demi Moore: “Mi ispiri e ti ammiro” Scout LaRue è la seconda figlia di Demi Moore e Bruce Willis e ha appena raggiunto un traguardo importante: i 30 anni. Per celebrare l’evento l’attrice ha condiviso una dolcissima dedica sui social, dando prova di essere una mamma amorevole che ama alla follia le sue figlie.

A cura di Valeria Paglionico

Scout LaRue è la seconda figlia di Demi Moore e Bruce Willis e nelle ultime ore ha raggiunto un traguardo importante: i 30 anni. Come da tradizione tra le star, non sono mancate Stories e foto della giornata speciale passata in compagnia della famiglia, anche se è stata la mamma attrice ad attirare tutti i riflettori su di sé. In che modo? Oltre ad aver posato con la figlia e con l'ex marito, ha fatto una dedica dolcissima e speciale alla secondogenita, rivolgendole un amorevole attestato di stima e rivelando alcuni dettagli che nessuno conosceva sulla sua nascita. Così facendo, la diva ha messo in mostra il lato più tenero della sua personalità.

Gli auguri social di Demi Moore

Per i 30 anni di Scout Laue Willis potevano mai mancare gli auguri social? Assolutamente no ed è stata la mamma Demi Moore a distinguersi per dolcezza. Nella didascalia di una foto in cui posa in costume al fianco della figlia ha scritto: "Stavi già compiendo il tuo percorso unico quando hai deciso di nascere 3 settimane prima della data del parto, 30 anni fa. Continui a farlo con ogni scelta coraggiosa, ponderata e significativa che compi in questa vita. Ho la fortuna di imparare da te ogni singolo giorno. Mi ispiri. Ti ammiro. E sono onorata di essere tua madre. Di più: sono entusiasta di condividere questa vita con te. Ti amo alla follia! Non vedo l’ora di prendere parte a tutte le avventure dei tuoi prossimi grandiosi 30 anni, a partire dalla magia di oggi, il tuo compleanno! Buon 30° compleanno, Scout LaRue. Ti amo all’infinito".

Scout La Rue Willis ha festeggiato i 30 anni in famiglia

Come ha festeggiato la 30enne Scout? Ha passato la giornata con la mamma e il papà, non esitando a immortalarsi in loro compagnia al motto di "30 anni pieni d'amore". Nonostante Demi Moore e Bruce Willis abbiano messo fine al loro matrimonio nel 2000, sono rimasti in ottimi rapporti, dando prova del fatto che le "famiglie allargate" esistono davvero. Non di rado si rincontrano con piacere insieme alle figlie e appaiono più uniti e affiatati che mai. Insomma, Scout LaRue non avrebbe potuto desiderare dei genitori migliori ed è evidente che è proprio da loro che ha ereditato il fascino e la bellezza che da sempre la contraddistinguono.