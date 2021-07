Il mondo dello spettacolo e della moda sono ormai dominati dai "figli di" che, complice il loro cognome famoso, riescono a raggiungere la notorietà senza fare troppa fatica. Sebbene non siano ossessione dalla conquista di palcoscenici e copertine, le figlie di Demi Moore e Bruce Willis appartengono a questa categoria e sono amatissime a livello internazionale. Di recente hanno attirato tutti i riflettori su di loro posando in costume al fianco della mamma. Rumer, Tallulah e Scout sono bellissime proprio come la diva, tanto che, piuttosto che madre e figlie, le quattro potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle.

Demi Moore veste in coordinato con le figlie

Rumer, Tallulah e Scout Willis, le figlie di Demi Moore e Bruce Willis, hanno raggiunto un nuovo e ambito traguardo: sono state scelte come testimonial del brand di beachwear Andie Swim (marchio di cui la Moore è socia) e hanno posato in costume al fianco della mamma diva. Le quattro hanno puntato su dei look da spiaggia in coordinato, lasciandosi immortalare in versione balneare in total black. Mamma Demi ha scelto uno dei must-have di stagione, il costume intero con un taglio cut-out sulla silhouette, Scout ha preferito un intero "classico" sgambato e con le spalline sottili, mentre Rumer e Scout hanno puntato su dei due pezzi, la prima con gli slip a vita alta, la seconda con un semplice tanga.

in foto: Demi Moore posa in costume con le figlie

Rumer, Tallulah e Scout hanno ereditato la bellezza dalla mamma

La foto in total black non è l'unica di mamma e figlie in costume, hanno realizzato anche altri scatti con dei look balneari coordinati e in tutti i casi hanno dimostrato che nella loro famiglia la bellezza è una "questione ereditaria". Demi Moore e le tre figlie si somigliano in modo impressionante e sono così splendide da poter essere tranquillamente scambiate per sorelle. L'attrice, in particolare, sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, tanto che a 53 anni continua a vantare una silhouette mozzafiato e un fascino senza limiti. Insomma, le donne di casa Moore-Willis non hanno nulla da invidiare alla concorrenza e, visto il successo che riscuotono, di certo continueranno a posare fianco a fianco.