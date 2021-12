Chiara Ferragni acqua e sapone: non nasconde la stanchezza e si mostra senza filtri Chiara Ferragni in questi giorni è molto presa dal lavoro. Ha condiviso coi suoi follower una foto senza filtri, senza nascondere la propria stanchezza.

A cura di Giusy Dente

Instagram Story @chiaraferragni

Sono giorni molto impegnativi per Chiara Ferragni, che è in uno dei momenti più intensi della sua vita professionale. L'imprenditrice, infatti, ha raggiunto un altro importante traguardo, che segue di poco il lancio della sua linea di gioielli e quella di make up. Su Amazon Prime Video è stata rilasciata la serie interamente dedicata a lei e alla sua vita. Il progetto The Ferragnez ha coinvolto tutte le persone a lei care, compresi ovviamente marito e figli. Puntata dopo puntata è possibile entrare nella quotidianità della coppia, nei loro impegni di lavoro, nelle loro giornate con Leone e Vittoria, scoprendo anche alcuni particolari inediti e alcuni retroscena fino a questo momento sconosciuti.

Chiara Ferragni acqua e sapone

Nel fine settimana Chiara Ferragni, Fedez e il figlio Leone sono stati in giro per Milano a bordo di un bus personalizzato arredato interamente a tema The Ferragnez. È stata una sorpresa per tutti i loro fan che li ha tenuti impegnati sia sabato che domenica. La serie tv ha richiesto un notevole lavoro in fase di registrazione e ne sta richiedendo uno altrettanto notevole anche adesso, in fase di promozione. Marito e moglie erano presenti alla prima in Spagna, dove l'imprenditrice è molto amata: hanno sfilato sul red carpet con un look total black coordinato. Ed erano ovviamente presenti anche alla premiere milanese, assieme al resto della famiglia, tutti elegantemente vestiti: splendido abito Dior verde per l'influencer. La stanchezza comincia a farsi sentire. Su Instagram la moglie di Fedez si è dunque mostrata oggi in una versione casual e acqua e sapone, completamente naturale.

Instagram Story @chiaraferragni

Si è detta stanca, ma non ha esitato a farsi vedere anche così, senza filtri. Non è la prima volta che lo fa: anche questa estate si è mostrata in vacanza completamente struccata e senza alcun ritocco, così come in pigiama con la piccola Vittoria prima di andare a letto. Proprio la maternità è stata l'occasione per mostrare il lato di sé più casalingo e veritiero, allattamento al seno compreso, dando così lo spunto per abbattere un tabù radicato sul corpo delle donne. In fondo l'imprenditrice oggi è una donna che non teme in alcun modo gli haters, ha imparato a gestire i commenti negativi e le critiche, compresi quelli sul proprio aspetto fisico. Come ha scritto lei stessa un po' di tempo fa: "Anche solo ambire alla perfezione è una perdita di tempo".