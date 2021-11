Chiara Ferragni lancia la sua linea di make up: quanto costano rossetti e mascara dell’influencer Chiara Ferragni non si ferma più: dopo l’abbigliamento, la lingerie e i gioielli lancia anche la sua collezione di make-up. L’influencer ha mostrato le inconfondibili confezione rosa brillante con il logo dell’occhio, spiegando che è un make up “empowering” da sfoggiare in ogni occasione: ecco dove acquistare i 7 pezzi della collezione.

A cura di Beatrice Manca

Vi ricordate la prima linea di make up firmata da Chiara Ferragni per Lancôme? Le palette di ombretti con il famoso "occhio azzurro" sopra segnarono il debutto dell'influencer nel mondo del beauty e furono un grande successo. Da allora sono passati solo due anni, ma l'imprenditrice digitale nel frattempo ha fondato un vero e proprio impero, allargando le linee del suo brand Chiara Ferragni Collection alla lingerie e ai gioielli. Ora si è messa in proprio e ha lanciato la sua prima collezione di cosmetici, che ha utilizzato per il make up sfoggiato a Berlino per ricevere il premio "Woman of The Year". Ecco quali sono i prodotti della collezione beauty, dove si comprano e quanto costano.

il mascara di Chiara Ferragni

I cosmetici di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha presentato i suoi prodotti di make up mentre era in viaggio per Berlino: su Instagram ha mostrato le confezioni rosa brillante, con l'immancabile occhio cigliato simbolo del suo brand. L'influencer ha spiegato che si tratta di "empowering make-up", dedicato alle donne che vogliono mostrare la versione più libera e creativa di se stesse attraverso il trucco. La collezione è stata realizzata in collaborazione con Douglas: tutti i prodotti, si legge sul sito del brand, sono Made in Italy e realizzati con formule innovative.

il blush di Chiara Ferragni

Dove si compra il make up di Chiara Ferragni

La linea di cosmetici è distribuita in esclusiva dai negozi Douglas in Italia, in Spagna e in Portogallo. Chi non ha un punto vendita nelle vicinanze può rivolgersi allo shopping online: la collezione è disponibile sul sito di Chiara Ferragni Collection e sull'e-store di Douglas. La collezione è composta da sette pezzi per occhi, labbra e guance.

il rossetto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha prodotto ben tre rossetti in diverse sfumature, rispettivamente All That Glitter, Workin' Girl e Hoto Mama's: tutti costano 21,50 euro. Il blush invece è disponibile in una sola sfumatura e costa 36 euro, mentre il gel per le sopracciglia è in vendita a 20 euro.

la palette di ombretti di Chiara Ferragni

La palette occhi – il pezzo forte della collezione – costa 49 euro ed è composta da 15 sfumature di ombretto, mat e iridescenti. Non poteva certo mancare un mascara, disponibile al prezzo di 25,50 euro. Scommettiamo che saranno tra i regali di Natale più richiesti?