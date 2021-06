È un'icona in fatto di stile e tendenze, con quasi 24 milioni di follower pronti ad acquistare i suoi prodotti e seguire i suoi consigli, compresa la discutibile moda dei calzini con le ciabatte! Chiara Ferragni grazie ai social ha messo in piedi un impero in continua espansione. Non a caso è l'influencer italiana più seguita e ammirata al mondo, un'imprenditrice a tutti gli effetti con all'attivo anche un brand che porta il suo nome e innumerevoli collaborazioni coi più prestigiosi brand (Maison di moda e non solo). Anzi, di recente ha raggiunto un ulteriore traguardo importante: ora possiede il 100% del capitale sociale di TBS Crew s.r.l. Non ne è più solo fondatrice e amministratore delegato, ma anche la sola proprietaria. Ma quando è nell'intimità della sua abitazione, chi è Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni, imprenditrice e mamma

Chiara Ferragni è abituata a raccontare la sua vita privata e il suo lavoro sui social e inevitabilmente anche la sua famiglia è investita da una notevole attenzione mediatica. Vale anche per i piccoli Leone e Vittoria. Entrambi sono stati mostrati sin dai loro primissimi giorni di vita e vengono coinvolti quotidianamente nei video e nelle foto sia della mamma che del papà Fedez. L'influencer se da un lato è impeccabile quando si tratta di lavoro, dall'altro sa anche mostrarsi in una chiave più quotidiana e naturale, come una qualunque giovane mamma all'interno dell'intimità della propria casa che trascorre del tempo coi figli. Non ha avuto paura di raccontare i lati più negativi della sua gravidanza, dai malori al rapporto col suo corpo fino al desiderio di rimettersi in forma.

in foto: Chiara Ferragni e la piccola Vittoria

Questo, anzi, le ha causato non poche critiche da parte di chi ha interpretato il suo invito ad amarsi e volersi bene nonostante i ‘difetti' come un modo per sfruttare l'onda della body positivity. Ed è stata in prima fila nello sdoganare un aspetto in particolare della maternità: l'allattamento, mostrandosi col tiralatte o con la piccola Vittoria attaccata al seno. Anche in questo caso non è mancato chi ha visto in qualcosa di assolutamente naturale solo un gesto di esibizionismo.

in foto: Chiara Ferragni e la piccola Vittoria, Instagram Story

Insomma, che la si ami o la si odi Chiara Ferragni sicuramente riesce a far parlare di sé. La pandemia le ha dato la possibilità di restare molto più tempo a casa con la sua famiglia e di trascorrere tantissimo tempo coi suoi figli, data la minore quantità di eventi e di impegni, che solitamente la portano da una parte all'altra del mondo. Ultimamente ha ripreso a viaggiare di più, ma ogni volta che ritorna a casa è una festa e non vede l'ora di riabbracciare i suoi bambini. Nelle Instagram Stories l'abbiamo vista struccata e in pigiama insieme a Vittoria, ripresa da Fedez, che adora immortalare questi momenti spontanei di vita familiare. Nel corpo dell'imprenditrice di successo invidiata da tutti, batte il tenero cuore di una normalissima mamma.