Chiara Ferragni alla premiere di The Ferragnez, brilla con l’abito verde di tulle e perline Chiara Ferragni ha portato la famiglia al completo alla premiere milanese di The Ferragnez. Ha incantato tutti con un elegantissimo abito in tulle verde.

A cura di Giusy Dente

Chiara ferragni in Dior

C'erano proprio tutti al cinema Odeon di Milano, per la presentazione di The Ferragnez. La famiglia al completo ha assistito alla proiezione della serie tv e ha sfilato elegantissima sul red carpet. Alla prima ufficiale, in Spagna, erano presenti solo Fedez e Chiara Ferragni, che avevano sfoggiato due look coordinati in total black: abito da sera con spacco laterale di Dior per lei, completo di Off White senza camicia per lui. Il rapper ha chiaramente voluto omaggiare Virgil Abloh con la sua scelta, il fondatore di Off White prematuramente scomparso solo pochi giorni prima. A Milano, invece, i Ferragnez hanno portato con loro tutta la famiglia, per festeggiare insieme l'approdo su Amazon Prime Video, dove la serie tv sbarcherà il 9 dicembre coi primi episodi.

The Ferragnez al completo alla premiere

Alla premiere milanese della sua nuova docuserie targata Amazon Prime Video, Chiara Ferragni è arrivata assieme a tutta la famiglia. Non potevano certo mancare i due figli Leone e Vittoria, entrambi elegantissimi: mini smoking Versace per il primogenito con camicia bianca e adorabile abitino di pizzo bianco con maniche vaporose per la sorellina, anche stavolta col fiocchetto sulla testa. Fedez ha puntato su un completo rivisitato: giacca grigia e pantaloni leggermente oversize, con pullover al posto della tradizionale camicia. Come in Spagna, anche stavolta ha reso omaggio allo stilista Virgil Abloh, con una creazione Off White.

Fedez in Off White

All'evento era presente anche Valentina Ferragni, assieme al fidanzato Luca Vezil: la più piccola delle sorelle Ferragni ha ormai ripreso i suoi impegni dopo l'operazione al viso a cui ha dovuto sottoporsi. Per la serata ha scelto un abito look total black, con un abito firmato Versace. In total black anche la sorella Francesca (presente col fidanzato Riccardo Nicolini) e la mamma Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni incantevole sul red carpet

Look decisamente diverso dal resto della famiglia per Chiara Ferragni, che ha cambiato completamente stile anche rispetto all'anteprima in Spagna, dove era vestita di nero. L'imprenditrice ha sfilato sul red carpet portando una nota di colore, rispetto al total black del resto della famiglia. Ha indossato un elegantissimo abito in tulle con perline Dior Couture disegnato da Maria Grazia Chiuri. Si tratta di una scintillante creazione personalizzata, color verde petrolio, con spalle scoperte, profonda scollatura e gonna ampia e trasparente.