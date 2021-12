The Ferragnez, la serie rivela i retroscena del guardaroba di Chiara Ferragni e Fedez La serie “The Ferragnez” ci fa sbirciare nella casa della coppia più famosa di Instagram, tra piastrine anti taccheggio e prove davanti allo specchio.

A cura di Beatrice Manca

Per i fan della coppia Chiara Ferragni e Fedez il 9 dicembre era una data da segnare sul calendario: a mezzanotte sono usciti su Amazon Prime Video i primi 5 episodi della serie tv "The Ferragnez", in cui vediamo la famiglia più famosa di Instagram nella loro vita quotidiana, tra terapia di coppia, pranzi di famiglia e momenti con i figli. Una parte importante della vita (e del lavoro) di Chiara Ferragni e del marito Fedez è la moda: tra cambi look e grandi eventi, la serie rivela qualche segreto "nascosto" nell'armadio della coppia.

Chiara Ferragni ha ricevuto l'Ambrogino d'oro con l'antitaccheggio sul vestito

Lo scorso dicembre la coppia ha ricevuto un'onorificenza importante: il comune di Milano li ha premiati con l'Ambrogino d'oro per il loro impegno durante la pandemia. In quell'occasione Chiara Ferragni aveva sfoggiato un look molto elegante firmato Dior: tubino al ginocchio, cappotto blu notte, borsa in pelle e scarpe rosso fuoco. Il cappotto la teneva al caldo, ma copriva anche un dettaglio che avrebbe potuto farle fare una gaffe: il vestito aveva ancora la piastrina dell'anti taccheggio. "Si sono dimenticati di toglierla", ha commentato l'imprenditrice in un episodio, mostrandolo alle telecamere della serie tv.

Chiara Ferragni in Dior e Fedez

Perché le foto dei vincitori di Sanremo sono con abiti diversi rispetto alla finale

Nel primo episodio della serie vediamo Fedez che si prepara per andare a Sanremo, dove i big in gara verranno presentati ufficialmente durante la serata dedicata ai giovani. In quell'occasione tutti i partecipanti faranno le foto di rito che verranno poi usate in caso di vittoria. Chiara Ferragni è incuriosita da questo particolare: "Non dovrebberlo farle con il look con cui andrete in gara a Sanremo, come agli Oscar?" Il vincitore quindi avrà la foto con il vestito della finale, ma con un look scelto e indossato mesi prima. Fedez fa spallucce: "Non credo che le persone si interroghino sui look". Chiara, un'esperta in fatto di look e di commenti, ovviamente non è d'accordo.

Fedez in Versace e Francesca Michielin in Miu Miu per la finale di Sanremo

Nella serie si vede anche il momento in cui Fedez deve provare i vestiti, aiutato dallo stylist Giulio Casagrande, e sente che alcune cose gli vanno strette: dopo diversi cambi trova l'outfit giusto, un classico completo nero con camicia bianca. La serie mostra un nuovo lato della coppia, svelando tutto ciò che non abbiamo mai avuto modo di vedere dietro ai post e alle dirette. Drammi di stile inclusi!