Chiara Ferragni è l'influencer italiana più seguita al mondo, con un solo scatto riesce a lanciare mode e tendenze ma, nonostante l'innegabile successo, è stata capace di rimanere con i piedi per terra. Sui social non si mostra solo in versione impeccabile e glamour, documenta anche i momenti più divertenti ed esilaranti della sua quotidianità, non avendo paura di lasciarsi immortalare al naturale con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria. Ha passato gli ultimi giorni a Forte dei Marmi con la famiglia al completo e, complice alcuni scatti in bikini, nei quali ha rivelato una silhouette da urlo a pochi mesi dal secondo parto, è finita nel mirino degli haters: ecco di cosa è stata accusata e in che modo ha messo a tacere le polemiche.

Chiara Ferragni criticata per le foto in bikini

L'estate 2021 è cominciata e Chiara Ferragni ha più volte dimostrato di essere una delle donne più fashion della bella stagione. Abiti total white in stile dea, salopette di jeans, sandali in corda: questi sono solo alcuni dei trend che ha lanciato tramite i social. Di recente ha seguito la mania dei micro bikini, lo ha fatto con un due pezzi colorato di Calzedonia caratterizzato da tanga sgambatissimo e reggiseno col ferretto. L'unico piccolo "inconveniente"? È stata presa di mira dagli haters non solo per le pose considerate "poco eleganti" ma anche per il suo corpo definito "imperfetto", forse perché porta ancora qualche impercettibile segno della gravidanza affrontata poco più di 3 mesi fa.

in foto: Il messaggio condiviso da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è paladina di body positivity

Nonostante le parole durissime di centinaia di haters indignati da queste foto in bikini, Chiara Ferragni ha trovato la forza di reagire con fermezza. Non solo ha messo a tacere le polemiche, ha anche dimostrato di essere una paladina di body positivity. Le sue parole sono state: "Un po' scioccata per i commenti retrogradi sotto questo post. Vi svelo un segreto: una donna può anche essere mamma e Ceo e scattarsi una foto e amare il proprio corpo (imperfetto perché anche solo ambire alla perfezione è una perdita di tempo)". Insomma, l'influencer ha dato una bella lezione a tutti coloro che ritengono la sua immagine poco adeguata al ruolo di mamma: Chiara va fiera del suo corpo e, sebbene abbia qualche naturalissima piccola imperfezione, lo mostra con orgoglio ogni volta che può.