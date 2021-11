Chiara Ferragni e Fedez alla prima della serie “The Ferragnez”: il red carpet di coppia è in total black A Madrid è stata presentata in anteprima la serie tv sulla coppia, con un red carpet all’insegna dell’eleganza: Fedez e Chiara Ferragni erano affini anche nei look.

A cura di Beatrice Manca

Il conto alla rovescia è iniziato: il 9 dicembre arriverà su Amazon Prime Video la serie tv "The Ferragnez", che racconta la vita della coppia italiana più famosa di Instagram. Poche ore dopo l'uscita del trailer Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Madrid per l'assistere alla prima della serie, accolti da un bagno di folla. Per un'occasione così speciale non potevano certo rinunciare al glamour: hanno sfilato sul red carpet con look coordinati, entrambi in nero. Abito da sera con spacco laterale per l'imprenditrice, completo senza camicia per il rapper, che ha voluto rendere omaggio a Virgil Abloh, il grande designer scomparso a 41 anni.

Chiara Ferragni con l'abito con maxi spacco

Chiara Ferragni è molto amata in Spagna: al suo ingresso al cinema per la prima è stata accolta da una folla di fan in visibilio che hanno aspettato ore per vederla. L'arrivo dell'imprenditrice sul è stato da vera diva: ha scelto un lungo abito nero con scollatura a cuore e spalline, con la gonna movimentata dallo spacco laterale. L'abito é un modello di Dior realizzato su misura per lei: Chiara Ferragni ha un rapporto stretto con la designer Maria Grazia Chiuri, che ha realizzato anche il suo abito da sposa.

Chiara Ferragni in custom Dior

Il look è stato completato da scarpe con il tacco nere e orecchini in brillanti e smeraldi, che facevano risaltare i suoi occhi chiari. Per quanto riguarda l'acconciatura ha scelto un semi raccolto, lasciando alcune ciocche ondulate libere sul viso e sulle spalle. Il tocco glam? La manicure oro, che sicuramente diventerà l'ultima tendenza in vista delle feste.

Chiara Ferragni a Madrid

Fedez rende omaggio a Virgil Abloh

Chiara Ferragni e Fedez hanno percorso il red carpet insieme, affini anche nei look total black: il rapper ha indossato un completo monopetto con giacca a due bottoni, ma senza camicia. Al suo posto una semplice t-shirt nera. L'abito è firmato Off-White, etichetta cult fondata dal designer Virgil Abloh, prematuramente scomparso domenica 28 novembre.

Fedez indossa un completo Off–White

Non è il primo omaggio che Fedez rende al visionario designer: per la puntata di Che Tempo Che Fa aveva scelto un modello iconico di sneakers, le Nike air max 97, "personalizzate" da Virgil Abloh. Il red carpet di coppia è stato all'insegna del romanticismo: Fedez e Chiara Ferragni si sono scambiati teneri baci (per la gioia dei fotografi) e hanno posato insieme. Nel trailer della serie tv "The Ferragnez" i due svelano di più sulla loro quotidianità, sugli alti e i bassi che affrontano come coppia, inclusa l'esperienza della terapia: non resta che aspettare il 9 dicembre per scoprire i segreti della coppia più glamour (e alla moda) d'Italia.