Brooke Shields alle sfilate con Grier Henchy: mamma e figlia sembrano sorelle Si è appena conclusa la Milano Fashion Week e, tra le numerose star che hanno partecipato alle sfilate ad attirare i riflettori è stata l’attrice e modella cult degli anni ’80 Brooke Shields. Si è presentata allo show di Salvatore Ferragamo con la figlia 15enne Grier Henchy: le due erano così belle e affiatate da sembrare sorelle.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Fashion Week Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2021 si è appena conclusa ed è già passata alla storia: è stata la prima a essersi tenuta completamente in presenza dopo oltre un anno e mezzo di pandemia. Il front-row è stato invaso dalle star, da Chiara Ferragni a Dua Lipa, fino ad arrivare a Elizabeth Hurley. Ad attirare i riflettori su di sé, però, è stato un volto cult degli anni '80, l'attrice e modella Brooke Shields, che si è presentata allo show di Salvatore Ferragamo in compagnia della figlia 15enne Grier Henchy. Le due si somigliano in modo così impressionante da poter tranquillamente essere scambiate per sorelle.

Brooke Shields e Grier Henchy con i completi di pelle

La generazione di "figli di" ha ormai conquistato il mondo dello spettacolo e della monda e a darne l'ennesima prova sono state le sfilate milanesi, dove a spopolare sono stati i giovanissimi dal cognome "noto", da Lila Moss a Damian Hurley, fino ad arrivare a Iris Law. L'ultima arrivata nel club si chiama Grier Henchy ed è la figlia 15enne dell'iconica attrice degli anni '80 Brooke Shields. Le due hanno preso parte allo show di Ferragamo, apparendo più glamour e unite che mai con dei look di pelle firmati proprio dalla Maison. La mamma ha puntato sul total black con pantaloni skinny e giacca smanicata, mentre la figlia ha preferito un più audace blu elettrico con pantaloni alla caviglia e blazer incrociato.

Brooke Shields alla sfilata di Ferragamo

Chi è Grier Henchy

Grier Henchy ha 15 anni ed è la figlia di Brooke Shields, l'attrice di Laguna Blu, e del marito Chris Henchi. Fino ad ora non aveva mai calcato un red carpet ma, in occasione della Milano Fashion Week, le cose sono cambiate: la teenager ha infatti debuttato nella moda sedendo tra le prime file del front-row al fianco della mamma. In passato la sua storia era diventata tristemente famosa: l'attrice simbolo degli anni '80 nel 2005 aveva infatti raccontato che la depressione post-parto le aveva provocato non pochi problemi per anni, rendendola incapace di instaurare un legame affettivo con la figlia. Oggi le due sono affiatatissime e, nonostante i 40 anni di differenza che li separano, sembrano vere e proprie sorelle.

Leggi anche Elizabeth e Damian Hurley insieme alle sfilate milanesi: mamma e figlio vestono coordinati