I saldi invernali 2020 sono cominciati: è il momento ideale per acquistare non solo capi firmati, borse e accessori ma anche prodotti di bellezza, che in questo periodo potrai trovare a un prezzo davvero interessante. Make up, prodotti skincare, accessori per lo styling dei capelli e tanti altri prodotti che potranno diventare i tuoi alleati beauty. Ma attenzione: non lasciatevi trascinare dai prezzi ribassati acquistando prodotti che non utilizzerete o che non vi servono realmente. Abbiamo selezionato per voi 10 prodotti beauty da non perdere durante i saldi, dalla piastra per capelli più amata al rossetto dalla tenuta estrema.

Saldi invernali 2020: quali cosmetici comprare

Il periodo dei saldi è uno dei momenti migliori per fare shopping: con gli sconti si possono fare quegli acquisti che a prezzo pieno lasciamo sempre sugli scaffali. È arrivato il momento di portarsi a casa capi evergreen a prezzo scontato, dai cappotti alle giacche per l'inverno agli stivali che non dovrebbero mai mancare nel guardaroba femminile. Ma i capi d'abbigliamento scontati non sono gli unici item su cui puntare l'attenzione durante i saldi: anche il mondo della bellezza ribassa i prezzi e questo è il momento ideale per arricchire il beauty case con prodotti mirati e utili, risparmiando.

Con i saldi potrai scegliere di acquistare la piastra per capelli più amata di sempre con cui creare una piega perfetta a casa, ma gli sconti possono essere anche il momento perfetto per provare un rossetto nuovo diverso dal solito o per comprare quella crema viso che brami da tanto. Ecco una lista di prodotti beauty da tenere d'occhio durante i saldi!

1.Rossetti dalla tenuta estrema

in foto: In foto: Ever Liquid Lipstick – We makeup

La scelta di un rossetto non dovrebbe mai essere casuale: puntare su prodotti a lunga tenuta può essere la soluzione ideale per chi ha poco tempo di controllare il make up durante la giornata ma vuole essere sempre impeccabile. Le tinte labbra Ever Liquid Lipstick sono perfette per avere un trucco labbra a lunghissima tenuta: la texture opaca è confortevole grazie all'acido ialuronico, al burro di karitè e al mix idratante composto da Jojoba Esters, cera di girasole e cera di mimosa. L'asciugatura è rapida e il colore è pieno. Disponibile in diverse varianti di colore, da quelle più delicate a quelle più audaci.

Prezzo:12.00€ invece di 15,00€.

2.Palette di ombretti per il make up occhi

in foto: In foto: High tides & good vibes – Tarte

La donna che ama puntare sul make up occhi non ha mai abbastanza palette di ombretti: High tides & good vibes di Tarte è la palette perfetta per chi non vuole rinunciare a un make up con il colore dell'anno eletto da Pantone, il Classic Blue. Oltre alle sfumature di blu comprende anche marroni, rosa e colori metallici, perfetti da utilizzare sia per il make up di tutti i giorni che per i make up più intensi ed audaci. La palette di Tarte è composta da 8 colori in polvere cremosi e 4 topper gel glitter per un effetto ultra luminoso.

Prezzo: 22.50€ invece di 45.00€.

3.Crema contorno labbra

in foto: In foto: Plantscription Power Lifting Cream – Origins

Il contorno labbra è una zona molto delicata: può apparire secca e si segna facilmente, e per questo motivo è molto importante idratarla nel modo corretto per contrastare le rughette e linee di espressione attorno alle labbra. La Plantscription Power Lifting Cream di Origins aiuta a ridefinire visibilmente i contorni cadenti, ammorbidire le linee della marionetta intorno alla bocca e ripristinare il volume e la compattezza de contorno labbra.

Prezzo: 39.50€ invece di 66.50€

4.La piastra per capelli più amata

in foto: In foto: ghd platinum+

Tra gli accessori più amati per lo styling dei capelli c'è senza dubbio lei: la piastra del brand ghd. Con i saldi invernali 2020 puoi ottenere uno sconto di 40€ sul modello platinum +, che diventerà il tuo miglior alleato per creare la perfetta piega liscia ma anche onde morbide e sinuose. Tra i suoi punti forti della piastra per capelli c'è la capacità di riconoscere le esigenze dei tuoi capelli e adattare la potenza per mantenere la temperatura ottimale di 185ºC per tutta la durata dello styling. I tuoi capelli saranno così sempre perfetti e lucenti.

Prezzo: 229€ invece di 269€

5.I pennelli essenziali per il tuo make up

in foto: In foto: The essentials – Wycon

Ogni amante del make up sa quanto siano importanti i pennelli per applicare il trucco. Wycon ha creato un kit di prodotti essenziali per il trucco occhi: 4 pennelli per applicare, sfumare e definire il trucco occhi da utilizzare sia con prodotti in polvere che in crema. Piccoli e compatti, sono perfetti anche da portare in viaggio per non rinunciare a un make up impeccabile anche lontano da casa.

Prezzo: 16.90€ invece di 22.90€

6.La spugnetta per applicare il make up in modo facile

in foto: In foto: Beautyblender – The Gemstone

L'amatissima Beauty Blender è una tra le spugnette make up più amate per applicare i prodotti viso come fondotinta e correttori: estremamente pratica, la Beauty Blender è anche facile da pulire per evitare la proliferazione dei batteri che potrebbero causare brufoli e punti neri. La spugnetta è stata une vera e propria rivoluzione: con il suo design arrotondato è diventata un elemento essenziale sia per i professionisti del make-up che per gli amatori. Permette grazie all’applicazione infallibile di ottenere una incarnato perfettamente uniforme. La versione Ruby della linea Gemstone è scontata del 20%!

Prezzo: 13.50€ invece di 16.90€

7.Crema viso super idratante

in foto: In foto: Visible Difference Hydragel – Elizabeth Arden

L‘idratazione della pelle è uno dei passaggi fondamentali della skincare routine. Per le pelli che hanno bisogno di idratazione ma cercano una formula fresca e leggera è perfetta la Visible Difference Hydragel di Elizabeth Arden: grazie alla sua formula leggera e senza oli, dona alla pelle un'idratazione e un nutrimento di lunga durata grazie a componenti come acido ialuronico, estratto di funghi arboricoli e vitamina E. Indispensabile per contrastare linee e segni del tempo e avere una pelle liscia e compatta.

Prezzo: 17.95€ invece di 35,95

8.Lo struccante ultra rapido

in foto: In foto: Take The Day Off Cleansing Balm – Clinique

Rimuovere ogni traccia di make up dal viso prima di andare a dormire è indispensabile per la cura delle pelle, ma spesso per via della stanchezza e della pigrizia si tende ad evitare questo momento, rimandandolo al mattino successivo. Con il balsamo struccante Take The Day Off Cleansing Balm di Clinique non avrai più scuse: un detergente leggero che al contatto con la pelle si trasforma da un balsamo solido a un olio liquido. Non secca la pelle, agisce sciogliendo rapidamente il make-up ostinato dal viso e dagli occhi: basterà massaggiare una piccola quantità di prodotto sul viso e poi risciacquare con acqua.

Prezzo: 23.96€ invece di 29.95€

9.L'olio secco multifunzione

in foto: In foto: Huile Prodigieuse – Nuxe

Un unico prodotto da utilizzare per idratare viso, corpo e capelli. L'Huile Prodigieuse di Nuxe, grazie al suo cocktail esclusivo di vitamina E e sei preziosi oli vegetali offre un'idratazione suprema che ripara e rende pelle e capelli morbidi e luminosi. Si può massaggiare sulla pelle del viso per idratare a fondo, sul corpo per contrastare le smagliature oppure sui capelli per nutrirli. Oltre che da solo, l'olio secco multifunzione può anche essere miscelato al fondotinta per rendere l'applicazione più scorrevole e allo shampoo per ottenere un effetto nutriente.

Prezzo: 28.36€ invece di 35.45€

10. La maschera viso rassodante

in foto: In foto: Maschera Rassodante #GLITTERMASK – Glamglow

Anche a casa puoi coccolarti con maschere viso e trattamenti fai da te: per rassodare la pelle e tonificare l'aspetto del tuo viso puoi provare la maschera Gravity Mud di Glam Glow: regala una ritrovata sensazione di rassodamento e tonicità a viso, collo e décolleté e ridefinisce l'aspetto dell’ovale.

Prezzo: 29.50€ invece di 49.90€