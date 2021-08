Quante scarpe ha portato Chiara Ferragni in valigia per l’estate (e qual è il valore totale) Chiara Ferragni si sta godendo l’estate in Sardegna, dove sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia di amici e della famiglia. Nella valigia dell’influencer ci sono sia sandali comodi che scarpe decisamente più chic e glamour da sfoggiare agli eventi serali. Chiaramente sono tutte calzature griffate, da Dior a Chanel a Hermes e sommando il loro valore si arriva a una cifra da capogiro.

A cura di Redazione Donna

A inizio agosto i Ferragnez hanno dato avvio alle loro vacanze volando alla volta della Sardegna a bordo di un jet privato. Famiglia al completo: Chiara Ferragni, Fedez, Leone e la piccola Vittoria, alle prese con la sua prima esperienza di volo. San Pantaleo, Golfo Aranci, Porto Cervo, arcipelago de La Maddalena, Poltu Quatu: l'influencer sta condividendo da settimane le foto di luoghi da sogno. Se di giorno è impegnata prevalentemente tra gite in barca, passeggiate e nuotate al mare e dunque la vediamo sfoggiare costumi da bagno e look casual da spiaggia, di sera ecco invece viene fuori la parte più glamour, con outfit più ricercati. La sua estate è all'insegna dei nude look: dal body con la schiena scoperta a quello con i sensuali tagli cut-out, fino ai crop top con profonde scollature. Ma negli outfit dell'imprenditrice un ruolo speciale lo hanno le scarpe, di cui possiede una vera e propria collezione. Deve essere stato difficile scegliere quali portare in vacanza e quali lasciare a casa, ma ecco alla fine cosa ha deciso di mettere in valigia. Sommandone i prezzi, viene fuori un valore complessivo da capogiro.

Dai sandali flat a quelli col tacco: tutte le scarpe di Chiara Ferragni

Nella valigia di Chiara Ferragni non potevano mancare tantissimi modelli di sandali, comodi e pratici, ma chiaramente di lusso. Sono l'ideale da avere con sé d'estate, perché estremamente versatili, ma ideali soprattutto per i look più casual e informali. L'influencer ha scelto tantissimi brand diversi, alcuni dei quali a lei particolarmente cari tra cui Hermes. Di questa Maison possiede una vera e propria collezione, che si va ad aggiungere a quella di borse Chanel: più di 50 bag di lusso da quelle vintage a quelle in limited edition alle classiche per un valore superiore a 80 mila euro!

Sono della Maison francese i sandali in suede e nella variante in pelle da 550 euro. Sono perfetti per essere abbinati a degli shorts come ha fatto l'influencer.

I sandali Oran di Hermes costano invece 495 euro e sono un modello iconico della Maison, disponibili in tante varianti di colore. Lei ha scelto il bianco, il colore estivo per eccellenza. La scarpa si presta perfettamente a look comodi e casual, difatti lei li ha abbinati a un abito lungo dalla fantasia floreale, con fiorellini rossi su fondo chiaro. Immancabile, la cavigliera! L'influencer ha rilanciato questo accessorio inserendolo in moltissimi dei suoi look vacanzieri.

Ha messo in valigia anche la variante in coccodrillo dei sandali Oran di Hermes, decisamente più costosa: 2050 euro. Sono sicuramente la versione più pregiata della collezione.

I sandali in pelle con design a incrocio sono tra i preferiti della Ferragni, li ha sfoggiati anche quando è partita per la Puglia con Fedez e alcuni amici. Difatti sono talmente comodi, che li ha indossati per affrontare il viaggio. Sono di Anine Bing e costano 299 euro. L'azienda di moda ha sede a Los Angeles, in California e prende il nome dalla sua fondatrice, la stilista e blogger ex modella Anine Bing.

Chiara Ferragni sa perfettamente bilanciare i look più casual e gli outfit più elaborati. Nella sua valigia, tra tanti sandali flat comodi, non potevano mancare anche calzature eleganti per una serata speciale. Le décolleté a punta di Mach&Mach costano 1477 euro e sono calzature da vera e propria principessa delle fiabe con cinturino alla caviglia, tacco di 10 cm, fiocco gioiello e tomaia interamente ricoperta di luminosissimi glitter argentati. Insomma, sembrano le scarpette di Cenerentola!

E di Mach&Mach sono anche i sandali neri da 869 euro con tacco leggermente più basso, ma stesso fiocco gioiello: impossibile passare inosservate, con un paio di calzature così raffinate e scintillanti ai piedi.

Questa estate non c'è look che Chiara Ferragni non abbia completato con accessori ripescati direttamente dagli anni Novanta! Dalle collane ai bracciali alle cavigliere, il suo must have quest'anno sono i bijoux di plastica con le perline colorate, di quelli che un tempo si trovavano come gadget nelle buste di patatine o acquistando il Cioè. È la cosiddetta glossy fashion. Le perline lei le ha sfoggiate anche direttamente ai piedi, con un paio di sandali Syrenia da 110 euro. Il brand realizza a mano e su misura calzature personalizzate. I sandali flat scelti dall'influencer hanno il suo nome scritto tra le perline colorate messe su tutta la lunghezza dei lacci.

Sono di Dior (1100 euro) i sandali in cotone ricamato e intrecciato, perfetti da avere ai piedi abbinandoli a un abitino, proprio come ha fatto l'imprenditrice, che ha optato per l'intramontabile pizzo bianco.

Il rosa resta uno dei colori preferiti di Chiara Ferragni, in tutte le sue tonalità. Per completare un look fresco ed estivo composto da shorts di jeans e body lilla con sexy dettagli cut-out sul davanti, ha scelto le decollété The Attico da 590 euro. Sono il modello Amber in vernice, allacciate alla caviglia con fibbia logata argento, in un acceso colore rosa neon.

Sono di The Attico e costano 590 euro anche le slingback Venus allacciate alla caviglia, anche stavolta in un'accesa tonalità fluo, ma arancione, perfette per dare un tocco in più a un paio di jeans.

E non poteva certo mancare un paio di scarpe della Chiara Ferragni Collection (199 euro). L'influencer ha scelto un paio di scarpe da ginnastica del suo brand, caratterizzato dall'iconico logo a forma di occhio azzurro con le lunga ciglia.

Le Adidas by Yeezy (vendute su Farfetch a 1128 euro) sono le scarpe chiacchieratissime nate dalla collaborazione tra Kanye West e Adidas. Le ciabatte da piscina in gomma sono il trend di questa estate, tanti brand le hanno inserite nelle loro collezioni in versione low cost, da Oysho a Zara. È stata proprio Chiara Ferragni a lanciare in Italia la tendenza dopo Kendall Jenner, Kim Kardashian a Billie Eilish. L'influencer ha scioccato tutti quando le ha indossate con i calzini!

Tornando al rosa, a completare un look total pink composto da camicia e shorts, l'influencer ha scelto i sandali Rubber Lido di Bottega Veneta in pelle: costano 590 euro. Sono caratterizzati da una fascia in morbida nappa rosa con effetto treccia e iconica punta squadrata, adatte per ogni outfit estivo fresco e leggero.

La versione più chic del sandalo rosa sono le mule nere con tacco alto, sempre di Bottega Veneta ma più costose: 990 euro. Abbinate a minidress e pochette, sono l'ideale per completare il look glamour per una serata estiva.

Si intravedono nella valigia delle vacanze di Chiara Ferragni anche dei sandali Chanel (1155 euro) con chiusura a strappo in velcro e un paio di Dior (620 euro).

Sommando il valore di tutte le calzature messe in valigia da Chiara Ferragni si arriva a una cifra da capogiro: il prezzo complessivo è pari a 13.362 euro!